Video Toman por sorpresa a Edson Álvarez en Fenerbahce: "Es la primera vez que lo vivo"

De cara al partido Fenerbache vs. Stuttgart de la UEFA Europa League, Edson Álvarez reconoció que está sorprendido por el ambiente mediático que rodea al club turco.

En ese sentido, el futbolista mexicano opinó sobre los cambios que ha vivido en el Fenerbahce con nuevo presidente y entrenadore en un lapso corto de tiempo.

“No es como si te afectara en tu día normal o en tu vida, pero la verdad es que es la primera vez que experimento esto con tantas cosas alrededor, tanto ruido, pero es normal en Fenerbahce porque es un club grande”, declaró el Machín en rueda de prensa.

Cabe recordar que, Edson Álvarez firmó con el Fenerbahce cuando José Mourinho estaba en el banquillo, incluso se reportó que el mexicano fue convencido por el propio técnico.

Sin embargo, Mourinho fue despedido días después por quedar fuera de la Champions League a manos del Benfica, quien a la postre contrató al estratega portugués. Mientras que Fenerbache contrató a Domenico Tedesco.

“Creo que necesitamos olvidarnos de eso, porque hay mucho ruido alrededor. El hecho aquí es que queremos jugar, queremos disfrutar, mostrarnos a nosotros mismos de lo que podemos hacer, por supuesto con responsabilidad porque sabemos lo importante que es este club para la afición.

“Pero sí, a veces es mucho ruido, ruido innecesario porque solo queremos mejorar, disfrutar nuestro tiempo y regresarle el amor a la gente. Necesitamos controlar eso, pero estamos en el camino correcto para hacerlo posible”, señaló Edson Álvarez.

El Machín suma cuatro partidos con Fenerbahce desde que llegó al equipo el pasado 30 de junio. El mexicano sufrió una lesión con el Tri en la fecha FIFA de septiembre que lo hizo perderse cinco encuentros con el cuadro turco.