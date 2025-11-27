Fenerbahce vs. Ferencvaros se espera sea un partidazo dentro de la Jornada 5 de la UEFA Europa League debido a que el cuadro turco donde milita el mexicano Edson Álvarez entró en una impresionante racha de 10 partidos consecutivos sin perder.

El último descalabró de Fenerbahce fue precisamente dentro de la UEFA Europa League cuando cayó en su visita al Dinamo Zagreb. El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, mantiene su continuidad en el equipo desde su última ausencia a finales de septiembre pasado.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL FENERBAHCE VS. FERENCVAROS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Ferencvaros tiene algo a su favor para este encuentro, suma un empate y un triunfo en duelos directos ante Fenerbahce, pero esto data desde la temporada 1971-1972 en la entonces denominada Copa de la UEFA.

El conjunto húngaro tiene una derrota en sus últimos cinco juegos, ésta dentro del torneo local, pues en la UEFA Europa League está invicto tras cuatro juegos y es tercero en la clasificación dentro de la Fase de Liga.