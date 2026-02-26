Narrativa Dónde ver el partido Stuttgart vs. Celtic de la UEFA Europa League: horarios y canales MHPArena será escenario de un choque clave de la hermana pequeña de la Champions; descubre el horario y la televisión del encuentro.

Video Horario y dónde ver el Nottingham Forest vs. Fenerbahce y Stuttgar vs. Celtic

Este jueves 26 de febrero Stuttgart recibirá a Celtic FC en el estadio MHPArena para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Europa League.

En el encuentro de ida, el Stuttgart logró una victoria contundente por 4-1, lo que le otorga una ventaja significativa en la eliminatoria. Ambos equipos han tenido un rendimiento variado en sus respectivas ligas, pero el Stuttgart llega con la moral alta tras su triunfo en Escocia, mientras que el Celtic buscará revertir la situación y avanzar a la siguiente ronda.

Con el marcador global a favor del Stuttgart, el Celtic necesita marcar al menos tres goles para tener opciones de clasificación con tiempos extra y posibles penales, lo que añade presión al equipo visitante.

Para conocer cómo y dónde ver este importante partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER STUTTGART VS. CELTIC DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Stuttgart buscará aprovechar su ventaja en casa para asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que el Celtic intentará revertir la situación y demostrar su capacidad ofensiva en este decisivo encuentro. Ambos equipos llegan con la necesidad de mostrar su mejor versión en un partido que definirá su futuro en la competición.

Cuándo es el Stuttgart vs. Celtic: el juego es este jueves 26 de febrero en el MHPArena en territorio alemán.

el juego es este jueves 26 de febrero en el MHPArena en territorio alemán. A qué hora es el Stuttgart vs. Celtic : el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Stuttgart vs. Celtic: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.