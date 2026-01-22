Narrativa Horario y dónde ver el partido Roma vs. Stuttgart de la Jornada 7 en la UEFA Europa League Todo preparado en el Olimpico de Roma. Conoce dónde seguir este duelo según tu zona horaria.

Por: TUDN con IA Síguenos en Google

Video Así puedes ver el Roma vs. Stuttgart de la UEFA Europa League

La UEFA Europa League prosigue con su formato revitalizado que ya ha empezado a cambiar la manera en que vemos los partidos internacionales. En lugar de los grupos de siempre, en esta temporada 36 equipos continúan en la jornada 7 donde cada uno jugará ocho partidos contra rivales distintos —cuatro en casa, cuatro fuera— y sin los enfrentamientos dobles que se jugaban en las antiguas claves.

El duelo entre Roma y Stuttgart es el siguiente de la lista de citas pendientes, con un importante reto: los ocho mejores lograrán directamente su pase a Octavos de Final; quienes acaben entre el 9.º y el 24.º deberán pelear por su sitio mediante eliminatorias de Playoffs.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER ROMA VS. STUTTGART DE LA JORNADA 7 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

La Roma, en la décima posición, buscará aprovechar su buen rendimiento ofensivo para escalar en la tabla; mientras que Stuttgart, un puesto por encima, intentará consolidar su posición en la zona de ronda previa. Ambos equipos, con una sólida defensa, se enfrentarán en un duelo que podría definir sus aspiraciones en la competición.

Estos equipos nunca se han enfrentado en competiciones de la UEFA por lo que será un encuentro inédito en estas instancias. Roma, como local, viene de perder frente a Torino en la Coppa Italia, mientras que en la Europa League llega con racha de tres victorias consecutivas.

Stuttgart, por su parte, también llega con tres victorias al hilo, las dos últimas con cuatro goles anotados, por lo que se espera que su buen momento se extienda en la reanudación del torneo y vaya de la mano con su paso por la Bundesliga, donde de igual forma marcha en la zona alta de la tabla.

Cuándo es el Roma vs. Stuttgart : el juego es el jueves 22 de enero en el Satadio Olimpico de Roma.

: el juego es el jueves 22 de enero en el Satadio Olimpico de Roma. A qué hora es el Roma vs. Stuttgart : el partido inicia en México a las 14:00 horas tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Roma vs. Stuttgart: La transmisión del partido la puedes ver por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX para Estados Unidos.