Betis vs. Lyon: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 en la UEFA Europa League
El duelo se jugará en Benito Villamarín y aquí te contamos a qué hora comienza y dónde ver el partido en directo.
Video Así puedes ver el Betis vs. Lyon en la UEFA Europa League
La UEFA Europa League 2025/26 continúa su recorrido con el nuevo formato de liga única. En esta fase, cada cruce entre Betis y Lyon puede marcar el camino hacia la clasificación, con solo ocho oportunidades para sumar.
El duelo en el Estadio La Cartuja se presenta con máxima exigencia: cada punto cuenta más que nunca.
HORARIO Y DÓNDE VER BETIS VS. LYON DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE
El próximo enfrentamiento entre Betis y Lyon promete ser un choque interesante, recordando sus anteriores duelos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de la UEFA Europa League.
- Cuándo es el Betis vs. Lyon: el juego es el jueves 6 de noviembre de 2025 en el Estadio de La Cartuja.
- A qué hora es el Betis vs. Lyon: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Betis vs. Lyon: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.
Relacionados: