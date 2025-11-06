Betis vs. Lyon: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 en la UEFA Europa League

Video Así puedes ver el Betis vs. Lyon en la UEFA Europa League

La UEFA Europa League 2025/26 continúa su recorrido con el nuevo formato de liga única. En esta fase, cada cruce entre Betis y Lyon puede marcar el camino hacia la clasificación, con solo ocho oportunidades para sumar.

El duelo en el Estadio La Cartuja se presenta con máxima exigencia: cada punto cuenta más que nunca.

HORARIO Y DÓNDE VER BETIS VS. LYON DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

El próximo enfrentamiento entre Betis y Lyon promete ser un choque interesante, recordando sus anteriores duelos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de la UEFA Europa League.

Cuándo es el Betis vs. Lyon: el juego es el jueves 6 de noviembre de 2025 en el Estadio de La Cartuja.

A qué hora es el Betis vs. Lyon: el partido inicia en México a las 14:00; en Estados Unidos es a las 15:00 tiempo del Este, 14:00 tiempo del Centro y 12:00 tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Betis vs. Lyon: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.