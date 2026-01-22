Narrativa Fenerbahçe vs. Aston Villa | Horario y dónde ver en televisión el partido de la UEFA Europa League El Saracoğlu se prepara para un gran partido: todo lo que debes saber para no perderte el encuentro de la segudna competición europea.

La UEFA Europa League 2025/26 continúa su recorrido con el nuevo formato de liga única. Como parte de la séptima jornada de la Fase de Liga, Fenerbahçe y Aston Villa se enfrentan y puede marcar el camino hacia la clasificación, con solo ocho oportunidades para sumar de manera directa.

El duelo en el Saracoğlu se presenta con máxima exigencia: cada punto cuenta más que nunca. Fenerbahçe tiene 11 puntos y está en zona de Playoffs, pero con la oportunidad matemática de alcanzar los primeros ocho puestos que dan el pase directo a los Octavos de Final.

Aston Villa, por su parte, es tercero en la clasificación con 15 puntos y sin empates de por medio hasta el momento, saldo de cinco triunfos y una derrota hasta el momento.

HORARIO Y DÓNDE VER FENERBAHÇE VS. ASTON VILLA DE LA JORNADA 7 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Fenerbahçe buscará mejorar su posición tras un rendimiento ofensivo aceptable, mientras que el Aston Villa, bien posicionado en la zona alta, intentará consolidar su buena racha. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para sus respectivos objetivos en la liga única.

Estos equipos tienen un antecedente directo, fue en la tempoada 1977-78 en la entonces llamada Copa UEFA, en ambos casos el conjunto inglés se llevó la victoria y dejó en blanco al Fenerbahçe en el global por 0-6.

Cuándo es el Fenerbahçe vs. Aston Villa : el juego es este jueves 22 de enero en el Saracoğlu.

: el juego es este jueves 22 de enero en el Saracoğlu. A qué hora es el Fenerbahçe vs. Aston Villa : el partido inicia en México a las 11:45 horas tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 11:45 horas tiempo del Centro; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Fenerbahçe vs. Aston Villa: sigue la transmisión del partido en Estados Unidos por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.