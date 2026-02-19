Narrativa Horario y dónde ver Celtic vs. Stuttgart, Playoffs de Ida de la UEFA Europa League Celtic Park acoge este jueves un duelo europeo con mucho en juego: te contamos cómo seguirlo en directo y con la posibilidad de ver a Julián Araujo.

Video Así puedes ver al Fenerbahce vs. Nottingham y Celtic vs. Stuttgart en Europa League

Este jueves, en el emblemático Celtic Park, se vive una noche de pura adrenalina y emoción, donde el Celtic recibe al Stuttgart en el partido de Ida de los Playoffs de la UEFA Europa League.

Ambos equipos saben que el resultado de esta eliminatoria es crucial para seguir soñando con la gloria europea y cada jugada contará en esta batalla por un lugar en la siguiente fase.

Celtic FC con la necesidad de revertir su posición en la tabla, buscará aprovechar el apoyo de su afición para dar un golpe sobre la mesa, mientras que el Stuttgart, con una trayectoria más sólida en la fase anterior, intentará llevarse una ventaja que les acerque a la clasificación a Octavos de Final.

La tensión se siente en el aire y cada aficionado está listo para vivir un espectáculo que promete ser inolvidable.

HORARIO Y DÓNDE VER CELTIC VS. STUTTGART DE LA JORNADA PLAYOFFS IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Celtic acabó la Fase de Liga en el sitio 21 con 11 putos, buscará aprovechar su localía para mejorar su rendimiento ofensivo y con Julián Araujo motivado tras su gol el dingo pasado.

Mientras que Stuttgart, con una defensa más sólida, intentará llevarse una ventaja en esta eliminatoria rumbo a casa y tras acabar en el sitio 11 con 15 puntos en la Fase de Liga.

Estos equipos se enfrentaron entre sí ya en la UEFA Europa League en la temporada 2002-2003, antes denominada Copa UEFA, dentro de la fase de Octavos de Final; Celtic ganó la ida 3-1 y Stuttgart la vuelta 3-2, por lo que el pase en ese momento fue del cuadro escocés.

Cuándo es el Celtic vs. Stuttgart : el juego es el jueves 19 de febrero en el Celtic Park.

: el juego es el jueves 19 de febrero en el Celtic Park. A qué hora es el Celtic vs. Stuttgart : el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Celtic vs. Stuttgart: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.