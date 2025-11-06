GNK Dinamo vs. Celta: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 en la UEFA Europa League
Conoce los detalles del partido entre GNK Dinamo y Celta, que se celebrará el 6 de noviembre en el Maksimir.
La UEFA Europa League 2025/26 continúa su recorrido con el nuevo formato de liga única. En esta fase, cada cruce entre GNK Dinamo y Celta puede marcar el camino hacia la clasificación, con solo ocho oportunidades para sumar.
El duelo en el Maksimir se presenta con máxima exigencia: cada punto cuenta más que nunca.
HORARIO Y DÓNDE VER GNK DINAMO VS. CELTA DE LA JORNADA 4 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE
El próximo enfrentamiento entre el Celta y el GNK Dinamo promete ser un choque interesante, recordando sus encuentros previos en competiciones europeas. Ambos equipos buscarán sumar puntos en esta nueva fase de la UEFA Europa League.
- Cuándo es el GNK Dinamo vs. Celta: el juego es el jueves 6 de noviembre de 2025 en el Maksimir.
- A qué hora es el GNK Dinamo vs. Celta: el partido inicia en México a las 11:45; en Estados Unidos es a las 12:45 tiempo del Este, 11:45 tiempo del Centro y 9:45 tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el GNK Dinamo vs. Celta: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX.
