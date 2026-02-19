Europa League Julián Araujo debuta con derrota en Europa League con Celtic Celtic pierde en la Ida de los Playoffs en casa ante Stuttgart; la Vuelta será en una semana.

Video Resumen | ¡Stuttgart liquida al Celtic! Los alemanes golearon al conjunto escocés en la UEFA Europa League

Bilal El Khannouss, estrella de la selección de Marruecos para el Mundial 2026, fue el protagonista del partido al marcar un doblete en Celtic Park.

El marroquí abrió el marcador apenas al minuto 15, pero los escoceses empataron con la anotación de Benjamin Nygren al 21', aunque poco duró el gusto.

Al 28', el mismo Bilal El Khannouss puso el 1-2 para los alemanes con gran definición al 28' y finalmente Jamie Leweling, al minuto 57, marcó el 1-3 y al 93', Tiago Tomás hizo el 1-4 final.

El mexicano Julián Araujo completó los 90 minutos, con buen rendimiento, pero poco pudo hacer para evitar la derrota de su club, que buscará la siguiente semana remontar el marcador en el partido de Vuelta en Alemania.

GOL DE STUTTGART



Gol de Tiago Tomás, casi cayéndose en el área, para alcanzar a cruzar disparo al 93'.

GOL DE STUTTGART



Gol de Jamie Leweling con potente disparo desde fuera del área, esquinado, para vencer al arquero del Celtic al 57'.

Video ¡Pinta para goleada! Leweling mete un disparo potente inatajable para Schmeichel

GOL DE STTUGART



Doblete para Bilal El Khannouss con remate de cabeza dentro del área, sin marca alguna al minuto 28.

Video ¡Doblete de El Khannouss! Stuttgart recupera la ventaja

GOL DE CELTIC



Benjamin Nygren aprovecha un error del Stuttgart para quitarse al portero y definir a puerta para el 1-1 parcial al minuto 21.

Video ¡Otra equivocación! Ahora Celtic aprovecha para poner el empate en el partido

GOL DE STUTTGART



Bilal El Khannouss abre el marcador con disparo dentro del área tras un mala salida del Celtic en el fondo al 15'.

Video ¡Regalito del Celtic! El Khannouss no desaprovecha y el Stuttgart ya lo va ganando

RESULTADOS DE PLAYOFFS DE LA EUROPA LEAGUE



Marcadores de los partidos de Ida de los Playoffs de la UEFA Europa League este jueves 19 de febrero.

