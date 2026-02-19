    Europa League

    Julián Araujo debuta con derrota en Europa League con Celtic

    Celtic pierde en la Ida de los Playoffs en casa ante Stuttgart; la Vuelta será en una semana.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | ¡Stuttgart liquida al Celtic! Los alemanes golearon al conjunto escocés en la UEFA Europa League

    El mexicano Julián Araujo de gran inicio con el Celtic de Escocia hasta con gol anotado, debutó este jueves en la UEFA Europa League con derrota de 4-1 en casa ante el VfB Sttutgart.

    PUBLICIDAD

    Bilal El Khannouss, estrella de la selección de Marruecos para el Mundial 2026, fue el protagonista del partido al marcar un doblete en Celtic Park.

    El marroquí abrió el marcador apenas al minuto 15, pero los escoceses empataron con la anotación de Benjamin Nygren al 21', aunque poco duró el gusto.

    Al 28', el mismo Bilal El Khannouss puso el 1-2 para los alemanes con gran definición al 28' y finalmente Jamie Leweling, al minuto 57, marcó el 1-3 y al 93', Tiago Tomás hizo el 1-4 final.

    El mexicano Julián Araujo completó los 90 minutos, con buen rendimiento, pero poco pudo hacer para evitar la derrota de su club, que buscará la siguiente semana remontar el marcador en el partido de Vuelta en Alemania.

    GOL DE STUTTGART

    Más sobre Europa League

    Resumen | Nottingham Forest pone al borde de la eliminación al Fenerbahce
    6:24

    Resumen | Nottingham Forest pone al borde de la eliminación al Fenerbahce

    UEFA Europa League
    Ederson realiza gran atajada y evita el cuarto gol del Nottingham Forest
    1:40

    Ederson realiza gran atajada y evita el cuarto gol del Nottingham Forest

    UEFA Europa League
    Así puedes ver al Fenerbahce vs. Nottingham y Celtic vs. Stuttgart en Europa League
    2:14

    Así puedes ver al Fenerbahce vs. Nottingham y Celtic vs. Stuttgart en Europa League

    UEFA Europa League
    Sorteo Europa League: Duro rival para el Fenerbahçe de Edson Álvarez
    1 mins

    Sorteo Europa League: Duro rival para el Fenerbahçe de Edson Álvarez

    UEFA Europa League
    ¡Se calienta el Machín! Falta sobre el mexicano y se calientan entre jugadores
    1:44

    ¡Se calienta el Machín! Falta sobre el mexicano y se calientan entre jugadores

    UEFA Europa League
    Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League
    2:42

    Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League

    UEFA Europa League
    ¡Aston Villa a mantener el paso ante Young Boys! Así puedes verlo
    1:40

    ¡Aston Villa a mantener el paso ante Young Boys! Así puedes verlo

    UEFA Europa League
    Betis vence al Lyon y mantiene su paso sin derrota en Europa League
    1 mins

    Betis vence al Lyon y mantiene su paso sin derrota en Europa League

    UEFA Europa League
    Edson Álvarez insulta con "ching... tu mad..." tras dura agresión
    1 mins

    Edson Álvarez insulta con "ching... tu mad..." tras dura agresión

    UEFA Europa League
    Con Edson Álvarez, Fenerbahçe vence al Stuttgart en Europa League
    1 mins

    Con Edson Álvarez, Fenerbahçe vence al Stuttgart en Europa League

    UEFA Europa League


    Gol de Tiago Tomás, casi cayéndose en el área, para alcanzar a cruzar disparo al 93'.

    GOL DE STUTTGART


    Gol de Jamie Leweling con potente disparo desde fuera del área, esquinado, para vencer al arquero del Celtic al 57'.

    Video ¡Pinta para goleada! Leweling mete un disparo potente inatajable para Schmeichel

    GOL DE STTUGART


    Doblete para Bilal El Khannouss con remate de cabeza dentro del área, sin marca alguna al minuto 28.

    Video ¡Doblete de El Khannouss! Stuttgart recupera la ventaja

    GOL DE CELTIC


    Benjamin Nygren aprovecha un error del Stuttgart para quitarse al portero y definir a puerta para el 1-1 parcial al minuto 21.

    Video ¡Otra equivocación! Ahora Celtic aprovecha para poner el empate en el partido

    GOL DE STUTTGART


    Bilal El Khannouss abre el marcador con disparo dentro del área tras un mala salida del Celtic en el fondo al 15'.

    Video ¡Regalito del Celtic! El Khannouss no desaprovecha y el Stuttgart ya lo va ganando

    RESULTADOS DE PLAYOFFS DE LA EUROPA LEAGUE


    Marcadores de los partidos de Ida de los Playoffs de la UEFA Europa League este jueves 19 de febrero.

    PUBLICIDAD
    • Celtic 1-4 Stuttgart
    • Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest
    • PAOK 1-2 Celta
    • Brann 0-1 Bologna
    • Dinamo Zagreb 1-3 Genk
    • Ludogorets 2-1 Ferencvaros
    • Lille 0-1 Estrella Roja
    • Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen.
    Relacionados:
    Europa LeagueMexicanos en el ExteriorJulián Araujo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX