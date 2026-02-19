Narrativa Horario y dónde ver Fenerbahce vs. Nottingham Forest, Playoffs Ida de la Europa League Saracoğlu será escenario de un choque clave de la hermana pequeña de la Champions; descubre el horario y la televisión del encuentro.

Video Así puedes ver al Fenerbahce vs. Nottingham y Celtic vs. Stuttgart en Europa League

En una noche cargada de emoción y expectativas, Fenerbahce recibe al Nottingham Forest en el Estadio Saracoğlu, donde cada jugada puede ser decisiva en esta eliminatoria de la UEFA Europa League.

Ambos equipos buscan asegurar su lugar en la siguiente fase, sabiendo que el resultado de este encuentro será crucial para sus aspiraciones en el torneo.

Fenerbahce acabó en la posición 19 de la Fase de Liga con 12 puntos y se enfrenta a un Nottingham Forest que llega con la confianza de haber cosechado más victorias en la fase anterior y con 14 unidades en total.

La tensión se siente en el aire y cada aficionado sabe que esta batalla no solo es por un pase a la siguiente ronda, sino por el orgullo y la historia que cada club representa. ¡No te despegues de la acción, porque el espectáculo está a punto de comenzar!

HORARIO Y DÓNDE VER FENERBAHCE VS. NOTTINGHAM FOREST DE LA JORNADA PLAYOFFS IDA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Fenerbahce buscará aprovechar su localía para mejorar su rendimiento ofensivo en el juego de ida de los Playoffs de la UEFA Europa League. Llega con cuatro victorias consecutivas entre Liga y Copa de Turquía, las últimas tres con tres goles de por medio.

Fenerbahce no cuenta con Edson Álvarez, quiese encuentra lesionado y estará de baja por varias semanas, lo que también encendió las alertas en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Nottingham Forest, por su parte, espera sacar un buen resultado en la ida de cara al juego de vuelta que disputará en territorio inglés; no obstante llega con tres juegos seguidos sin ganar dentro de la Premier League. En la UEFA Europa League acabó la Fase de Liga con goleada sobre Ferencvaros.

Cuándo es el Fenerbahce vs. Nottingham Forest : el juego es el jueves 19 de febrero en el Saracoğlu en Estambul, Turquía.

: el juego es el jueves 19 de febrero en el Saracoğlu en Estambul, Turquía. A qué hora es el Fenerbahce vs. Nottingham Forest : el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 11:45 horas; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Fenerbahce vs. Nottingham Forest: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.