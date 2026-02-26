Narrativa Nottingham Forest vs. Fenerbahce | Horario y dónde ver la eliminatoria de la UEFA Europa League El duelo se jugará en City Ground y aquí te contamos a qué hora comienza y dónde ver el partido en directo.

Este 26 de febrero Nottingham Forest recibirá al Fenerbahce en el City Ground para el partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Europa League.

En el encuentro de ida, disputado en Turquía, Nottingham Forest logró una victoria contundente por 3-0 sobre Fenerbahce, lo que le otorga una ventaja significativa en esta eliminatoria a doble partido.

Ambos equipos se encuentran en un momento crucial de la temporada, con Nottingham Forest que busca consolidar su posición en la competición europea y Fenerbahce intentando revertir la situación tras la derrota en casa.

Con el resultado del partido de ida en mente, Fenerbahce necesita marcar al menos tres goles para igualar la eliminatoria y forzar una prórroga, mientras que Nottingham Forest buscará mantener su ventaja y asegurar su pase a la siguiente ronda.

La presión está sobre el equipo visitante, que deberá demostrar su capacidad para superar este desafío. Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este importante encuentro, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER NOTTINGHAM FOREST VS. FENERBAHCE DE PLAYOFFS VUELTA DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Nottingham Forest buscará aprovechar su ventaja en casa para asegurar su pase a la siguiente ronda, mientras que el Fenerbahce intentará revertir la situación y demostrar su capacidad ofensiva.

Ambos equipos llegan con la necesidad de marcar, lo que promete un encuentro competitivo en esta fase de playoffs.

Cuándo es el Nottingham Forest vs. Fenerbahce : el juego es este jueves 26 de febrero en el City Ground en Inglaterra.

: el juego es este jueves 26 de febrero en el City Ground en Inglaterra. A qué hora es el Nottingham Forest vs. Fenerbahce: el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 14:00 horas; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Nottingham Forest vs. Fenerbahce: El partido se podrá seguir en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.