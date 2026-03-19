    Real Betis

    Fidalgo debuta en Europa League y Betis clasifica a Cuartos de Final

    El Maguito celebró su primera convocatoria a Selección Mexicana con su pase a Cuartos de Final.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Convocatoria de Selección Mexicana con Álvaro Fidalgo para amistosos ante Portugal y Bélgica

    Betis le remontó al Panathinaikos para clasificarse a los Cuartos de Final de la UEFA Europa League 2025-26 que significó el debut de Álvaro Fidalgo en la competición.

    Fidalgo inició el partido de vuelta en la banca, pero ingresó al minuto 63 a la cancha del Estadio La Cartuja de Sevilla mientras se revelaba su primera convocatoria a Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo donde el Tri se medirá a Portugal y Bélgica.

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    El Maguito entró al juego cuando Betis ya ganaba 3-0 gracias a los goles de Aitor Ruibal (8’), Sofyan Amrabat (45+1’) y Cucho Hernández (53’). Con el Maguito en la cancha, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini marcó el 4-0 vía Antony (66’).

    Betis tenía que derrotar al Panathinaikos por dos goles para superar los Octavos de Final luego de perder el duelo de ida por 1-0 en Grecia.

    El Betis se enfrentará al Braga en los Cuartos de Final de la UEFA Europa League; el club portugués viene de eliminar al Ferencváros con un marcador global de 4-2.

    El conjunto verdiblanco se medirá al Athletic Club en LaLiga este domingo 22 de marzo antes de que Álvaro Fidalgo viaje a México para reportar por primera vez con la Selección Mexicana.

    Fidalgo se convirtió en el cuarto jugador español en ser llamado al Tri y en el naturalizado número 18 en vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

    Video Fidalgo al Tri: ¿Cuántos jugadores naturalizados han jugado en la Selección Mexicana?
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