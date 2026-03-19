Mundial 2026 Álvaro Fidalgo y los jugadores españoles en Selección Mexicana El futbolista del Betis se convirtió en el cuarto jugador nacido en España que es convocado al Tri.

Video Fidalgo y los jugadores españoles que han jugado para México

Con su convocatoria a la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo, Álvaro Fidalgo se convertirá en el cuarto jugador nacido en España que jugó con México.

El futbolista del Betis recibió su primer llamado al Tri después de obtener el pasaporte mexicano a finales del 2024 y tras radicar en México durante cinco años luego de su paso exitoso en América con quien logró un tricampeonato de Liga MX.

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Álvaro Fidalgo se une a la selecta lista de futbolistas españoles que optaron por representar a México tras jugar en el futbol mexicano y enamorarse del país.

El primero fue Lorenzo Camarena que recibió su convocatoria a Selección Mexicana en la década de los 30’s tras ser campeón con Necaxa.

José López Herranz fue el siguiente cuando fue llamado en 1938. En México militó en el Real España, Asturias y América. Tras retirarse, López Herranz fue director técnico llevando al título a León y dirigiendo a México en las Copas del Mundo de Suiza 1954 y Suecia 1958.

El último jugador español que representó a México fue Carlos Blanco Castañón. En el futbol mexicano jugó para Asturias, Necaxa, Marte y Toluca. De su rubro, es el único que ha jugado un Mundial con el Tri al hacerlo en dos ocasiones: en Suiza 1954 y Suecia 1958.

Álvaro Fidalgo pudiera seguir sus pasos si convence a Javier Aguirre de llevarlo al Mundial 2026 que inicia en menos de tres meses.

De ser así, el mediocampista del Betis de 28 años sería el séptimo jugador naturalizado en disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana tras Jorge Romo, Carlos Blanco, Gabriel Caballero, Sinha, Guillermo Franco y Rogelio Funes Mori.

Jugadores españoles en la Selección Mexicana



• Lorenzo Camarena

• José López Herranz

• Carlos Blanco Castañón

• Álvaro Fidalgo

Futbolistas naturalizados mexicanos en Mundiales



• Jorge Romo | 1954-1958 | Cuba

• Carlos Blanco Castañón | 1954-1958 | España

• Gabriel Caballero | 2002 | Argentina*

• Sinha | 2006 | Brasil

• Guillermo Franco | 2006-2010 | Argentina*

• Rogelio Funes Mori | 2022 | Argentina