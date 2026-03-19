Mundial 2026 Álvaro Fidalgo se une a la lista de jugadores naturalizados en Selección Mexicana Argentina, España, Brasil, Perú, Cuba y Colombia han aportado futbolistas en la historia del Tri.

Video Fidalgo al Tri: ¿Cuántos jugadores naturalizados han jugado en la Selección Mexicana?

Con su convocatoria para los amistosos ante Portugal y Bélgica rumbo al Mundial 2026, Álvaro Fidalgo se une a la lista de jugadores naturalizados en la historia de la Selección Mexicana.

El futbolista del Betis, tricampeón de Liga MX con América, fue llamado por Javier Aguirre para la fecha FIFA de marzo y con ello se convertirá en el jugador extranjero número 18 que ha vestido la camiseta del Tri.

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Álvaro Fidalgo es el cuarto futbolista nacido en España que optó por representar a México tras Lorenzo Camarena, José López Herranz y Carlos Blanco Castañón.

Solo Argentina ha aportado más jugadores al Tri que España con nueve elementos. En el tercer lugar está Brasil con dos, mientras que Perú, Cuba y Colombia han aportado un futbolista cada uno a Selección Mexicana.

De los 17 jugadores naturalizados que se han puesto la verde antes que Fidalgo, solo seis han participado en Copas del Mundo, el caso más reciente es Rogelio Funes Mori en Qatar 2022.

Cabe destacar que, en la actualidad, hay tres jugadores naturalizados que podrían jugar el Mundial 2026 con México: Julián Quiñones, Germán Berterame y Álvaro Fidalgo, algo que nunca ha pasado en la historia del Tri.

El caso más cercano fue en el Mundial de Alemania 2006 cuando Sinha y Guillermo Franco fueron convocados por Ricardo La Volpe.

Por su parte, Javier Aguirre se perfila a dirigir su tercera Copa del Mundo con México con al menos un futbolista naturalizado en su plantel. En Corea-Japón 2002 llamó a Gabriel Caballero y en Sudáfrica 2010 citó a Guillermo Franco.

Jugadores naturalizados en Selección Mexicana

Julio Lores - Perú

Lorenzo Camarena - España

José López Herranz - España

Jorge Romo - Cuba

Carlos Blanco - España

Carlos ‘Charro’ Lara - Argentina

Gabriel Caballero - Argentina

Antonio Naelson ‘Sinha’ - Brasil

Guillermo Franco - Argentina

Matías Vuoso - Argentina

Leandro Augusto - Brasil

Lucas Ayala - Argentina

Christian Giménez - Argentina

Damián Álvarez - Argentina

Rogelio Funes Mori - Argentina

Julián Quiñones - Colombia

Germán Berterame - Argentina

Álvaro Fidalgo - España