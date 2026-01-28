uefa champions league Champions League: qué necesita cada equipo para avanzar en la última jornada de la Fase de Liga Con 18 partidos, la Champions vivirá una jornada final de infarto donde se definen boletos directos a octavos, lugares de playoff y las últimas esperanzas europeas.



La Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 llega a su momento más dramático. Este miércoles, l os 18 partidos se disputarán al mismo tiempo, con múltiples escenarios abiertos rumbo a la siguiente ronda.

A falta de 90 minutos, solamente Arsenal y Bayern Munich tienen asegurado su lugar directo en los Octavos de Final, mientras que otros clubes todavía hacen cuentas para evitar el playoff o quedar eliminados.

Equipos como Real Madrid, Liverpool y Tottenham dependen prácticamente de sí mismos para meterse en el Top-8, que otorga pase directo a Octavos. Los merengues aseguran su clasificación ganando ante Benfica, mientras que los Spurs lo lograrían con una victoria ante un Eintracht ya eliminado.

En tanto, clubes como PSG, Newcastle, Chelsea y Barcelona, todos con 13 puntos, protagonizan una pelea cerrada donde la diferencia de goles puede marcar la diferencia.

Más abajo, el margen de error es mínimo. Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta necesitan ganar y esperar combinaciones favorables para aspirar al Top-8, mientras que otros como Inter, Juventus y Borussia Dortmund ya tienen prácticamente garantizado el Playoff, aunque con opciones remotas de escalar más alto.

La batalla también se extiende en la zona baja. Equipos como Galatasaray, Qarabag, Marsella y Leverkusen buscan asegurar su lugar en la repesca, mientras que clubes como Benfica, Ajax y Bodø/Glimt e stán obligados a ganar y esperar milagros.