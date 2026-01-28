    Manchester City

    Así puedes ver el Manchester City vs. Galatasaray de la UEFA Champions League

    Duelo de intereses distintos; Los Cityzens buscan un lugar en zona de clasificación directa a Octavos de Final ante un club turco que trata de subir de puesto rumbo a Playoffs.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga

    Manchester City vs. Galatasaray se espera que sea un partidazo en el cierre de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 donde se definirán los últimos seis pases directos a los Octavos de Final, luego de que ya tienen el suyo amarrado Arsenal y Bayern Múnich.

    Los Cityzens llegan a este cotejo como undécimos en la tabla de posiciones con 13 puntos. Necesita ganar y que Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, PSG y Newcastle dejen puntos en la cancha; estos dos últimos se miden entre sí.

    ASÍ PUEDES VER EL MANCHESTER CITY VS. GALATASARAY DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Galatasaray, por su parte, ocupa el puesto 17 de la clasificación con 10 puntos, está en zona de Playoffs, pero necesita ganar para meterse a la zona en la que puede cerrar como local su serie de esta ronda.

    Además, este será un duelo inédito entre ambos clubes en torneos de la UEFA. Manchester City quiere evitar una nueva sorpresa como lo hizo en la derrota ante el discreto Bodo/Glimt en la Jornada 7 de la UEFA Champions League.

    Galatasaray buscará propinar al City su segunda derrota consecutiva en el Etihad Stadium en la Copa de Europa luego del tropiezo que tuvo ante Bayer Leverkusen en noviembre pasado.

    • Cuándo es el Manchester City vs. Galatasaray de la UEFA Champions League: el partido es este miércoles 28 de enero en el Etihad Stadium.
    • A qué hora es el Manchester City vs. Galatasaray de la UEFA Champions League: el juego es a las 14:00 horas tiempo del centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Manchester City vs. Galatasaray de la UEFA Champions League: sigue la transmisión en vivo del partido por la señal de ViX en Estados Unidos.
    Manchester CityGalatasaray

