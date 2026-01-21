Marseille Marsella vs. Liverpool EN VIVO: goles, resultado y resumen en la UEFA Champions League Los Reds buscan un lugar dentro de los ocho primeros puestos que le permitan acceder a los Octavos de Final de manera directa.

Marsella vs. Liverpool se enfrentan como parte de la Jornada 7 de la UEFA Champions League, duelo crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a los Octavos de Final del torneo europeo.

Marsella llega con nueve puntos y en zona de Playoffs, pero a partir del puesto en el que tendría que jugar el partido de vuelta como visitante, por lo que intentará mejorar su posición.

Liverpool, por su parte, llega con 12 unidades, por lo que una victoria lo pueden colocar dentro de los ocho primeros sitios que dan el pase directo a los Octavos de Final de la Copa de Europa.

Ni Marsella ni Liverpool saben lo que es empatar esta temporada dentro de la UEFA Champions League.

Liverpool viene de un triunfo como visitante ante Inter de Milán, antes ganaron y golearon al Eintracht Frankfurt en Alemania, por lo que buscará mantener la inercia fuera de casa para sumar nuevos tres puntos.

En las dos visitas que tiene al Marsella en UEFA Champions League ganó por 1-2 y 0-4; su única derrota fue en la UEFA Europa League, antes Copa UEFA, en marzo de 2004 en Octavos de Final y que le valió quedar eliminado.

MARSELLA VS. LIVERPOOL, JORNADA 7 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE