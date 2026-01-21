    Marseille

    Marsella vs. Liverpool EN VIVO: goles, resultado y resumen en la UEFA Champions League

    Los Reds buscan un lugar dentro de los ocho primeros puestos que le permitan acceder a los Octavos de Final de manera directa.

    Por:
    TUDN
    Marsella vs. Liverpool se enfrentan como parte de la Jornada 7 de la UEFA Champions League, duelo crucial para las aspiraciones de ambos conjuntos de cara a los Octavos de Final del torneo europeo.

    Marsella llega con nueve puntos y en zona de Playoffs, pero a partir del puesto en el que tendría que jugar el partido de vuelta como visitante, por lo que intentará mejorar su posición.

    Liverpool, por su parte, llega con 12 unidades, por lo que una victoria lo pueden colocar dentro de los ocho primeros sitios que dan el pase directo a los Octavos de Final de la Copa de Europa.

    Ni Marsella ni Liverpool saben lo que es empatar esta temporada dentro de la UEFA Champions League.

    Liverpool viene de un triunfo como visitante ante Inter de Milán, antes ganaron y golearon al Eintracht Frankfurt en Alemania, por lo que buscará mantener la inercia fuera de casa para sumar nuevos tres puntos.

    En las dos visitas que tiene al Marsella en UEFA Champions League ganó por 1-2 y 0-4; su única derrota fue en la UEFA Europa League, antes Copa UEFA, en marzo de 2004 en Octavos de Final y que le valió quedar eliminado.

    Video ¡Alexis Mac Allister falla frente a la portería lamentable!

    MARSELLA VS. LIVERPOOL, JORNADA 7 DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    • Contragolpe del Marsella que remató Traoré y tapó a una mano Alisson Becker, casi llega el empate.
    • ¡Al poste! Ekitike disparó de primera llegando al centro del área y reventó el poste, cerca el 0-2.
    • Derechazo de Greenwood que fue tapado al fondo por Alisson Becker para evitar el empate.
    • Arranca el segundo tiempo en Marsella.
    • El partido se encuentra en el descanso.
    • ¡GOL DEL LIVERPOOL, golazo de Dominik Szoboszlai en tiro libre directo al 45+1' para adelantarse ante Marsella.
    • Mohamed Salaha remató de taquito tratando de hacer un golazo, pero el balón se fue por un costado del arco galo.
    • ¡GOL DEL LIVERPOOL, goool de Ekitike, quien definió a ras de pasto un centro por derecha de Szoboszlai, pero tras el VAR, EL GOL FUE ANULADO! por fuera de juego.
    • Disparo peligroso de Mac Allister que se fue apenas por un costado de la portería, parecía el primer gol del partido.
    • Liverpool trata de sorprender en un tiro de esquina por derecha, pero no trasciende.
    • Marsella tuvo su ocasión más clara, la tercera del juego, pero no llegó el remate al corazón del área.
    • Se fueron los primers 10 minutos del encuentro con un duelo cerrado.
    • ¡Comienza el partido en el Orange Velódrome!
