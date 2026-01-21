Juventus Juventus vs. Benfica EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League La Jornada 7 de la Liga de Campeones de Europa sigue su actividad con este emocionante encuentro.

Video ¡Casi a definir todo! Así puedes ver los partidos este 21 de enero

El partido de Juventus vs. Benfica de la UEFA Champions League es uno de los juegos más llamativos del cierre de la Jornada 7 de la Fase de Liga.

Son 10 posiciones de diferencia entre italianos y portugueses, donde la Vecchia Signora marcha 18, en zona de Playoffs con 9 puntos, por lo que el triunfo es vital para la última jornada.

Los lisboetas son el lugar 28 con apenas seis unidades, pero la victoria los mete a zona de clasificar a la siguiente ronda y seguir aspirando a la famosa Orejona.

PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 21 DE ENERO



Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día.