    Juventus

    Juventus vs. Benfica EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    La Jornada 7 de la Liga de Campeones de Europa sigue su actividad con este emocionante encuentro.

    Por:Antonio Quiroga
    El partido de Juventus vs. Benfica de la UEFA Champions League es uno de los juegos más llamativos del cierre de la Jornada 7 de la Fase de Liga.

    Son 10 posiciones de diferencia entre italianos y portugueses, donde la Vecchia Signora marcha 18, en zona de Playoffs con 9 puntos, por lo que el triunfo es vital para la última jornada.

    Los lisboetas son el lugar 28 con apenas seis unidades, pero la victoria los mete a zona de clasificar a la siguiente ronda y seguir aspirando a la famosa Orejona.

    PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE DEL MIÉRCOLES 21 DE ENERO


    Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día.

    • Galatasaray vs. Atlético de Madrid
    • Qarabag vs. Eintracht Frankfurt
    • Marsella vs. Liverpool
    • Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise
    • Chelsea vs. Pafos
    • Newcastle vs. PSV
    • Atalanta vs. Athletic
    • Slavia Praga vs. Barcelona.
    JuventusBenfica

