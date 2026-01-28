Napoli Horario y dónde ver el Napoli vs. Chelsea de Champions League El conjunto italiano busca seguir con vida en el torneo, mientras que los ingleses quieren octavos de final directo.

La Champions League termia su fase de Liga con juegos de alto calibre, entre ellos está el partido entre en Napoli que recibirá al Chelsea en la cancha del Estadio Diego Armando Maradona en Nápoles, Italia.

El conjunto italiano llegará a este duelo tras empatar a un gol en calidad de visitante frente al Copenhague, donde juega el mexicano Rodrigo Huescas.

Con estos resultados, Napoli se colocó en la posición 25 de la tabla con 8 puntos y está cerca de meterse a la fase de reclasificación, mientras que Chelsea llegó a 13 unidades y se encuentra en la zona de clasificación directa a la siguiente fase de la Champions League.

Horario y dónde ver el Napoli vs. Chelsea de Champions League