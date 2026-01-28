    Napoli

    Horario y dónde ver el Napoli vs. Chelsea de Champions League

    El conjunto italiano busca seguir con vida en el torneo, mientras que los ingleses quieren octavos de final directo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    La Champions League termia su fase de Liga con juegos de alto calibre, entre ellos está el partido entre en Napoli que recibirá al Chelsea en la cancha del Estadio Diego Armando Maradona en Nápoles, Italia.

    El conjunto italiano llegará a este duelo tras empatar a un gol en calidad de visitante frente al Copenhague, donde juega el mexicano Rodrigo Huescas.

    La escuadra de la Premier League inglesa arribará a este compromiso tras doblegar en casa por la mínima diferencia al Pafos de Chipre.

    Con estos resultados, Napoli se colocó en la posición 25 de la tabla con 8 puntos y está cerca de meterse a la fase de reclasificación, mientras que Chelsea llegó a 13 unidades y se encuentra en la zona de clasificación directa a la siguiente fase de la Champions League.

    Horario y dónde ver el Napoli vs. Chelsea de Champions League

    • Fecha: Este partido se jugará el próximo miércoles 28 de enero en la cancha del Estadio Diego Armando Maradona.
    • Horario: Este juego dará inicio a las 14:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 15:00 horas del Este, 12:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX para todo Estados Unidos.
    NapoliChelsea

