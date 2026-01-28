Futbol PSV vs. Bayern Múnich | Horario y dónde ver el partido de Champions League El cuadro alemán tendrá otra buena oportunidad de sumar victoria cuando se mida al representativo de los Países Bajos.

Por: Redacción Síguenos en Google

Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga

Bayern Múnich se presenta al partido ante el PSV como el segundo lugar de la tabla general de la Champions League con 18 puntos, producto de seis triunfos, en siete compromisos.

PSV Eindhoven es el reverso de la moneda al ubicarse en la posición 22 de la general con ocho puntos, dos triunfos, dos empates y tres derrotas. La ventaja que tendrá el conjunto de los Países Bajos es que el compromiso se llevará a cabo en su estadio, en Eindhoven.

PUBLICIDAD

Horario y dónde ver el PSV vs. Bayern Munich

Esta jornada será la última de la primera fase de Champions, por lo que para algunos equipos ya no hay mañana.

Cuándo: El compromiso es el próximo miércoles 28 de enero en el estadio de Eindhoven

Horario: Rueda el balón a las 14:00 PM en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM en el Pacífico en los Estados Unidos.