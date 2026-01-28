    Paris Saint-Germain

    PSG vs. Newcastle | Horario y dónde ver este partido de la Champions League

    El cuadro de la Ligue 1 se medirá al de la Premier League, ambos en busca de asegurar un boleto a la fase final del torneo de clubes más importante de Europa.

    Por:Erick Morales Baca
    Llega una nueva jornada del torneo de clubes más importante del mundo, la UEFA Champions League y, en el Parque de los Príncipes de París se disputará un partido que seguramente dará de que hablar cuando el PSG reciba al Newcastle, dos equipos con números casi idénticos en la tabla de posiciones.

    Un partido por demás interesante ya que contará con el ingrediente especial de que, al ser la última jornada, el equipo que pierda podría perder su pase directo a la ronda final y verse obligado a jugar la reclasificación.

    Ambos conjuntos cuentan con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas, aunque el cuadro de la Ligue 1 supera al de la Premier League solamente por diferencia de goleo, sin contar que en caso de una derrota de cualquiera de los dos, al menos nueve equipos podrían superarlos y mandarlos a la repesca.

    HORARIO Y DÓNDE VER PSG VS. NEWCASTLE

    • Cuándo: Miércoles 28 de enero en el Parque de los Príncipes, París.
    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, a las 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás verlo a través de ViX en los Estados Unidos.
