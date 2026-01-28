FK Qarabag Así puedes ver el partido Liverpool vs. Qarabag de UEFA Champions League Los Reds no quieren sorpresas y pelea por meterse de forma directa a los Octavos de Final ante un club que se ha convertido en el ‘caballo negro’.



Video ¡Abróchense los cinturones! La Champions League cierra su Fase de Liga

Liverpool vs. Qarabag cierran la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 con un partidazo en el que están en juego distintos intereses por cada club rumbo a la Fase de eliminación directa.

Los Reds están en zona de clasificación directa a los Octavos de Final, llegan en el sitio cuatro con 15 puntos, necesitan al menos del empate para asegurar su pase o un triunfo para acabar en una mejor posición en la tabla.

ASÍ PUEDES VER EL PARTIDO LIVERPOOL VS. QARABAG DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Qarabag, por su parte, ocupa el peldaño 18 con 10 puntos, una victoria lo puede catapultar a una mejor posición rumbo a los Playoffs donde pueda jugar el partido de vuelta como local, lo que genera cierta ventaja por contar con el respaldo de su afición.

Este partido es inédito. Liverpool suma dos triunfos seguidos, ambos fuera de casa y dejó a sus rivales en blanco. Sin embargo, su último partido en Anfield en la Copa de Europa lo perdió 1-4 ante PSV Eindhoven.

Qarabag, en tanto, llega motivado de un triunfo ante Eintracht Frankfurt en la Jornada 7, pero como visitante en este torneo esta campaña tiene dos derrotas al hilo, ante Napoli y Athletic Club.