    Sorteo Champions League: Emilio Butragueño habla del Real Madrid vs. Manchester City

    El directivo del conjunto merengue destacó el alto nivel del equipo de Pep Guardiola rumbo a los Octavos de Final de la Copa de Europa.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, habló sobre el partido de alto nivel que sostendrá su club frente al Manchester City tras darse a conocer los partidos de Octavos de Final luego del sorteo de la UEFA Champions League en Nyon, Suiza.

    El directivo del conjunto merengue destacó que se trata del quinto enfrentamiento directo entre estos clubes en la Copa de Europa, donde buscan su título 16 en la historia de la competición.

    “Es curioso que todas las temporadas estamos jugando contra ellos, ya son cinco temporadas jugando contra Manchester City, por lo tanto nos conocemos muy bien. Ellos tienen un gran equipo, no sólo un gran equipo, sino una gran plantilla, eso da muchas opciones a Guardiola.

    “El primer partido es en el Bernabéu, eso nos obliga a conseguir un buen resultado que nos permita defenderlo en Manchester. Yo creo que se va a disfrutar mucho porque siempre que jugamos con ellos son partidos de futbol ofensivo, de dos equipos que quieren mandar en el partido, normalmente con bastantes goles”, indicó el Buitre tras el sorteo de la UEFA Champions League.

    REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY EN CHAMPIONS LEAGUE, ¿EL MEJOR DEL MUNDO?

    El duelo entre estos dos equipos de jerarquía en el futbol de Europa destaca de entre el resto de la siguiente fase de eliminación directa dentro de la Copa de Europa en la temporada 2025-2026 e incluso Emilio Butagueño calificó la serie como una de las mejores del planeta.

    Yo creo que es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo, por lo tanto tenemos que prepararnos muy bien. Tenemos jugadores lesionados que para nosotros son muy importantes, confiamos en que estén condiciones para la eliminatoria, porque vamos a necesitar de todos por la exigencia del rival, pero lo vivimos con ilusión.

    “Esta competición significa mucho para nosotros, eso lo sabemos todos. Confiamos plenamente en la capacidad de nuestros jugadores y que van a responder a la exigencia”, recalcó Emilio Butragueño de cara a los Octavos de Final de la UEFA Champions League a realizarse los juegos de ida el 10 y 11 de marzo y la vuelta el 17y 18 del mes en mención.

    Real Madrid

