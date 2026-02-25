    Benfica

    Prestianni no irá al Bernabéu para evitar problemas en el Real Madrid vs. Benfica

    El Benfica tomó la decisión después de que la UEFA rechazara la apelación de la suspensión del argentino.

    Por:Kevin R. Yu
    Gianluca Prestianni no asistirá al Estadio Santiago Bernabéu para disputar el partido de vuelta de Playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica.

    Hugo Ramírez reporta para TUDN que, luego de que UEFA rechazara la apelación a su suspensión, Benfica tomó la decisión de que Prestianni se quede en el hotel de concentración para evitar provocaciones o algún tipo de problema en el Bernabéu.

    Mientras que José Mourinho, quien fue expulsado en el partido de ida, sí acudirá al Bernabéu y estará en uno de los palcos para, apoyado de su auxiliar, dirigir desde ahí el partido.

    Prestianni fue suspendido por UEFA para la vuelta ante Real Madrid tras su incidente con Vinícius Jr., quien lo denunció de haberlo llamado “mono” en el juego de ida.

    El futbolista argentino de 20 años hizo el viaje a Madrid con Benfica, incluso entrenó en la cancha del Bernabéu con la esperanza de que UEFA le levantara el castigo.

    Prestianni negó haber insultado a Vinícius Jr. y el Benfica lo respaldó, mientras que jugadores del Real Madrid como Mbappé aseguraron haber escuchado el insulto.

    Mbappé, también se perderá, aunque por lesión, el partido de vuelta por el boleto a los Octavos de Final de la Champions League.

    BenficaGianluca PrestianniReal MadridVinícius Júnior

