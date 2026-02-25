    Atalanta

    Atalanta avanza en Champions League con drama y VAR de por medio

    El conjunto italiano venció al Borussia Dortmund con un penal en la última jugada del encuentro.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Resumen | ¡Noche histórica en Bérgamo! Atalanta elimina al Dortmund


    Atalanta, con drama y VAR incluidos, avanzó a los Octavos de Final de la UEFA Champions League en un duelo que solo se definió con un penal sobre el tiempo marcado por Samardzic.

    Y es que la serie contra el Borussia Dortmund resultó tanto pareja como emocionante con dos rivales dispuestos a arriesgar para avanzar en el torneo.

    Atalanta entendió desde el principio lo que necesitaba en el partido tras llegar al juego de vuelta de los Play-offs de la Champions League con desventaja de dos goles.

    Lo buscó y lo encontró muy rapido cuando a los cinco minutos Scamacca abrió el marcador en el juego y acortó distancia en la serie. Zappacosta, ayudado por un defensa rival, igualó la serie a los 45 minutos.

    El tercer tanto del local se dio a los 57 minutos vía Pasalic y todo parecía definido, pero entonces la reacción de los germanos se dio con un tanto de Adeyemi a los 75 minutos.

    El ir y venir generó llegadas en ambos cuadros, y los arqueros fueron claves en el encuentro.

    Con un 3-1 obstinado parecía que llegábamos a los tiempos extra, pero a los 90+4, Bensemani de espaldas pateo en la cabeza a Krstovic y tras la revisión con el VAR, el árbitro expulsó al jugador del conjunto alemán y dio penal al italiano.

    Finalmente, Samardzic cobró desde los 11 pasos y cerró el pase a los Octavos de Final sobre el 90+8.

    Aquí las incidencias del partido:

    A los cinco minutos, Scamacca aprovecha un falló en la defensa de los germanos y acorta la diferencia en el marcador global.

    Video ¡Explota Bérgamo! Scamacca marca y Atalanta revive en la Champions

    El juego continúa y Dortmund ha sorteado el vendaval que resultó e inicio del encuentro.

    Video ¡Atajadota! Kobel salva al Dortmund en los primeros minutos


    El arquero del Dortmund ha contado con un par de grandes atajadas para mantener la ventaja de los alemanes.

    Video ¡Inmenso Kobel! El arquero vuelve a salvar al Dortmund en momento clave


    También el arquero itaiano tuvo sus participaciones importantes.

    Video ¡Choque de gigantes en el arco! Carnesecchi responde y mantiene el duelo encendido


    Casi al final de la primera mitad, a los 45 minutos, Zappacosta, ayudado por un defensa, anota el gol del empate para los italianos.

    Video ¡Explota el estadio! Zappacosta empata el global y desata la locura


    A los 57, Atalanta le dio la vuelta a la serie con un gol de Pasalic.

    Video ¡Remontada consumada! Pašalić desata la locura y pone arriba al Atalanta


    Adeyemi, con un golazo, anota e iguala la serie a los 75 minutos.

    Video ¡Golazo que sacude la Champions! Adeyemi empata la eliminatoria ante Atalanta


    Bensebaini patea a un rival en la cabeza sobre el tiempo y tras revisión del VAR, el árbitro marca penal y expulsa a Bensebaini por segunda amarilla. El cual Samardzic anota y pone al Atalanta en la siguiente fase.

    Video ¡Héroe desde los once pasos! Samardžić clasifica al Atalanta en el último suspiro
    AtalantaBorussia Dortmund

