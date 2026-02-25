    Benfica

    Prestianni entrena en el Bernabéu pese a no poder jugar el Real Madrid vs. Benfica

    UEFA rechazó la apelación del Benfica y el argentino seguirá suspendido por su incidente con Vinícius Jr.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Prestianni se 'rebela' y entrena en la casa del Real Madrid


    A Gianluca Prestianni poco le importó la suspensión provisional que le aplicó UEFA en plenas investigaciones sobre su supuesto insulto racista a Vinícius Jr.

    El futbolista argentino de 20 años realizó el viaje a Madrid con Benfica para enfrentar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en la vuelta de Playoffs de la Champions League.

    Incluso, Prestianni saltó a la cancha del Bernabéu para entrenar con el resto de sus compañeros pese a que tiene prohibido jugar el partido de este miércoles 25 de febrero.

    Prestianni fue denunciado por Vinícius Jr. por llamarlo “mono” en pleno partido de ida que se disputó la semana pasada en el Estádio da Luz de Lisboa.

    El argentino negó haber insultado al brasileño y el Benfica lo respaldó, mientras que jugadores del Real Madrid como Mbappé aseguraron haber escuchado el insulto.

    UEFA tomó la decisión de suspender a Prestianni para la vuelta contra Real Madrid en lo que se aclara la situación al analizar las pruebas que ambos equipos presentaron.

    Benfica apeló la suspensión, pero UEFA rechazó la petición y es un hecho que Prestianni no jugará el Real Madrid vs. Benfica.

    Mbappé, quien tundió a Prestianni para defender a Vinícius, también se perderá, aunque por lesión, el partido de vuelta por el boleto a los Octavos de Final de la Champions League.

    BenficaReal MadridGianluca Prestianni

