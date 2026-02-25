Real Madrid Chilavert responde a Courtois y le recuerda su pasado oscuro con De Bruyne El paraguayo no se quedó callado luego de que Courtois defendiera a Vinícius y Mbappé de sus declaraciones.

Video Chilavert le responde a Courtois y le recuerda su traición a De Bruyne



José Luis Chilavert sigue dando de qué hablar con sus polémicas declaraciones sobre el supuesto caso de racismo Vinícius-Prestianni, y esta vez le respondió a Thibaut Courtois.

El portero belga se pronunció, previo al Real Madrid vs. Benfica de Champions League, a las palabras de Chilavert en contra de Vinícius y Kylian Mbappé, con quien se metió en su vida personal y preferencias, asegurando que lo que hizo el paraguayo es “otro tipo de insulto”.

Chilavert no se quedó callado y le recordó el polémico triángulo amoroso que tuvo con Kevin De Bruyne, su compañero en la selección de Bélgica.

“Lamentable él que le sacó la novia a su compañero De Bruyne, y ellos hablan de valores… en el mundo de hoy dicen esas cosas que no deberían pasar”, mencionó el histórico portero paraguayo en el programa argentino Radio Rivadavia.

En 2013, Caroline Lijnen le fue infiel a su entonces pareja Kevin De Bruyne con Thibaut Courtois, lo que provocó que su amistad terminara y el vestuario de la selección de Bélgica se dividiera.

Lijnen confesó su traición a finales de 2014 y justificó el hecho como una “venganza” por una infidelidad previa de De Bruyne con una amiga suya. Cabe destacar que, tanto Courtois como De Bruyne rehicieron su vida con otras parejas.

Chilavert defiende a Prestianni y vuelve a tirar contra Courtois

El arquero paraguayo lamenta que todo mundo ataque al futbolista argentino del Benfica cuando Vinícius y Mbappé también lo insultaron. Prestianni fue suspendido provisionalmente por UEFA.

“Al chico Prestianni, tanto Vinícius le dicen ‘cagón’, ‘cagón de mierda’, y Mbappé le dice ‘puto racista’. Ósea que ellos pueden insultar, te pueden decir de todo y él no puede decir nada”.

Chilavert se volvió a enganchar con Courtois y le mandó un mensaje sobre la religión de su país y también sobre cómo mejorar bajo los tres postes al considerarlo “un arquero normal”.

“Lamentablemente en Europa, decirle a Courtois que Bélgica está tomada por los musulmanes, que ellos avalan, donde les pegan y les matan a las mujeres. Entonces, los valores de Sudamérica es Profamilia, hay que cuidar. Ese es el mensaje.

“Aparte decirle a Courtois, que aprende a jugar con los pies, que se anime a salir fuera del área a jugar y patear tiros libres y penales porque realmente es un arquero normal”, sentenció Chilavert.