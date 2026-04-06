Champions League Kane se recupera y hace el viaje con Bayern para el juego ante el Real Madrid El delantero inglés es parte de la convocatoria del equipo tras una serie de molestias en uno de sus tobillos.

Video Harry Kane se recupera y hace el viaje con Bayern para el juego ante el Real Madrid

Harry Kane está recuperado y listo para el juego ante el Real Madrid luego de lesión en uno de sus tobillos sufrida en la concentración con Inglaterra de la pasada fecha FIFA.

Así que Vincent Kompany, el técnico del equipo, lo incluyó en la plantilla que hará el viaje a España para el partido de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League contra el conjunto merengue.

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Y es que para un duelo de tal envergadura el delantero inglés y sus goles son indispensables.

Se le cuido, no jugó el fin de semana ante el Friburgo por la Bundesliga, y ahora podrá aportar al encuentro si Kompany lo decide.

Con sus 10 goles en la actual campaña de la Champions League y sus 53 tantos en 45 partidos entre juegos de Inglaterra y de Bayern Múnich, es una de las piezas claves del equipo alemán en la búsqueda del pase a las semifinales del torneo de la UEFA.

El duelo de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League se jugará este martes 7 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu y arranca en punto de la 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.