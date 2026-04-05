    Champions League

    Atlético, previo a la Champions, pide explicaciones por el arbitraje ante el Barcelona

    El conjunto colchonero solicitó una explicación formal sobre criterios diferentes en jugadas similares previo a su partido de UEFA Champions League.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Atlético pide explicaciones por el arbitraje ante el Barcelona previo a la Champions

    El enojo del Atlético de Madrid es grande luego de que Gerard Martín fuera expulsado, tras una falta sobre Thiago Almada, por el árbitro Busquets Ferrer en el duelo contra Barcelona de la Jornada 30 de la Liga y luego de la revisión del VAR, decidió que la tarjeta roja se transformaba en amarilla.

    Así que, según explica el diario AS, el conjunto colchonero ha solicitado una explicación formal al Comité Técnico de Árbitros (CTA) sobre el criterio distinto en jugadas iguales recordando la ocurrida en el juego entre Betis-Rayos de la jornada 25 en la que el jugador Valentín Gómez debió ser expulsado por una entrada sobre Andrei Ratiu y tras la revisión sí se le expulsó.

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    "Es imposible competir cuando te explican unas reglas y se aplican otras”, escribe AS sobre lo dicho al interior del equipo e incluso se proclaman como defensores del arbitraje “los árbitros del VAR perjudican a sus compañeros, ojalá les defendieran como lo hacemos nosotros”.

    Recordaron y reclamaron también un penal a Marcos Llorente en el juego ante el Real Madrid..

    El reclamo llega justo tres días antes del siguiente duelo entre ambos, ya que el próximo miércoles Barcelona recibirá al Atlético en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

    Y aunque es una entidad diferente, la UEFA, la encargada de regular el partido seguramente el foco estará puesto desde el inicio en el arbitraje.

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