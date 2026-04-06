Real Madrid Vinícius rompe el silencio sobre la relación que tuvo con Xabi Alonso en Real Madrid El brasileño destacó la conexión que tiene con Álvaro Arbeloa y habló sobre su renovación con el Real Madrid.

Video Vinícius habla por primera vez sobre su relación con Xabi Alonso en Real Madrid

Vinícius Jr. rompió el silencio y habló sobre su relación con Xabi Alonso a casi tres meses de su salida del Real Madrid para ser sustituido por Álvaro Arbeloa.

El brasileño fue uno de los jugadores del Real Madrid que no se despidió públicamente del entrenador español y, al ser cuestionado al respecto, esto fue lo que respondió de cara a la ida de Cuartos de Final ante el Bayern Múnich en la Champions League.

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“Ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos, pero tenía pocos minutos. Cada entrenador tiene sus métodos, sus cosas, y yo creo que no fue posible conectar con lo que él quería, pero ha sido un aprendizaje, he aprendido mucho, los jugadores me han ayudado mucho en este tiempo. Pude hacer muchas reflexiones, mejorar como persona”, señaló el brasileño.

Por otra parte, Vinícius destacó la conexión que tiene con Álvaro Arbeloa: “Tengo una conexión maravillosa con él, me ha dado siempre la confianza y estoy preparado para hacer grandes partidos para el míster y para este club que ha dado tanto”.

Vinícius habla sobre su renovación con el Real Madrid

Pese a los rumores que se han manejado en los últimos meses por las ofertas millonarias que tiene en Arabia Saudita, el brasileño aseguró que su intención siempre ha sido quedarse en el Real Madrid más allá de su contrato que expira en junio del 2027.

“Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo, aún me queda un año de contrato, estamos muy tranquilos porque tengo la confianza del presidente, con toda la gente que hablo todos los días, tenemos muy claro lo que queremos.

“En el momento correcto vamos a hacer la renovación para poder seguir aquí por mucho tiempo porque es el club de mis sueños y cada día que vengo aquí estoy feliz. Quiero seguir aquí por muchos años”, indicó Vini.