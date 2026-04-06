Champions League Barcelona y Atlético con bajas por lesión para su duelo de Champions League Ambos equipos tienen jugadores lesionados para el encuentro de este miércoles por la ida de los Cuartos de Final.

Video Barcelona y Atlético con bajas por lesión para su duelo de Champions League

Ronald Araujo entrenó este lunes con lo que se disipa la posibilidad de algo más grave del defensa uruguayo tras el juego del Barcelona ante el Atlético del sábado en el que salió de cambio y podrá estár presente para el nuevo duelo entre los dos clubes españoles en Champions League.

Sin embargo, Marc Bernal, que se lesionó de un tobillo en el mismo partido está, prácticamente, descartado.

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Al igual que Frenkie de Jong, lastimado del bíceps distal de la pierna derecha desde finales de febrero, y Andreas Christensen, que sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado, así como Raphael Dias 'Raphinha', que no estará listo hasta mayo, no entrenaron con lo que se completa un cuartero de jugadores que no podrán estar en la ida de los Cuartos de Final del torneo de la UEFA.

Los lesionados del Atlético

Del lado del Atlético, hay de todo un poco. Buenas noticias tras el regreso de Jan Oblak y Rodrigo Mendoza, el primero podría volver directamente a la titularidad en el arco, pero Marc Pubill pese a que también fue dado de alta, no está todavía físicamente.

Mientras que Pablo Barrios y Johnny Cardoso, todo indica que se perderán el duelo del miércoles.

Así ambos técnicos, están a la espera de armar el rompecabezas que serán sus alineaciones para el vital duelo, el segundo de tres que jugarán, prácticamente de manera consecutiva.

El juego de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre Barcelona y Atlético se jugará el próximo miércoles 8 de marzo en el Spotify Camp Nou de la ciudad condal.