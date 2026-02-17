Benfica Gianluca Prestianni niega insultos racistas contra Vinicius y señala amenazas Kylian Mbappé confirmó los insultos en zona mixta. ¿A quién le creemos?

Video Así defendió Kylian Mbappé a Vinicius por los insultos de Prestianni

El futbolista argentino compartió una story en Instagram para aclarar lo que describe como un malentendido y detalló que fue amenazado por algunos jugadores madridistas.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Jr., quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado.

"Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", señala en argentino.

Tras el partido, Kylian Mbappé confirmó en zona mixta los insultos racistas de Prestianni, a quien le encaró momentos después del 'pique' con Vinícius durante el partido y le llamó 'racista' en repetidas ocasiones, pero con palabras más subidas de tono.

El partido de ida en Lisboa estuvo marcado por la expulsión de José Mourinho por acumulación de tarjetas tras reclamar al árbitro efusivamente y los constantes roces de los jugadores del Benfica con Vinícius, autor del gol de la victoria.