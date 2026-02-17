    Benfica

    Gianluca Prestianni niega insultos racistas contra Vinicius y señala amenazas

    Kylian Mbappé confirmó los insultos en zona mixta. ¿A quién le creemos?

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Así defendió Kylian Mbappé a Vinicius por los insultos de Prestianni

    Gianluca Prestianni rompió el silencio tras las acusaciones de supuestos insultos racistas dirigidos a Vinícius Jr. durante el partido de Playoffs de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Benfica

    ¿Un niño problema? Gianluca Prestianni y sus lamentables polémicas extracancha
    2:21

    ¿Un niño problema? Gianluca Prestianni y sus lamentables polémicas extracancha

    UEFA Champions League
    Benfica vs. Real Madrid: Mourinho es expulsado “porque he dio la verdad al árbitro”
    2 mins

    Benfica vs. Real Madrid: Mourinho es expulsado “porque he dio la verdad al árbitro”

    UEFA Champions League
    Mourinho no defiende a jugador del Benfica acusado de racismo
    2:19

    Mourinho no defiende a jugador del Benfica acusado de racismo

    UEFA Champions League
    Otamendi se burla de Vinicius y enseña tatuaje de la Copa del Mundo con Argentina
    1 mins

    Otamendi se burla de Vinicius y enseña tatuaje de la Copa del Mundo con Argentina

    UEFA Champions League
    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: Vini le da la ventaja a los merengues
    5:57

    Resumen | Benfica vs. Real Madrid: Vini le da la ventaja a los merengues

    UEFA Champions League
    ¡Fin del partido!
    1:05

    ¡Fin del partido!

    UEFA Champions League
    ¡Otamendi se burla de Vini y le muestra su tatuaje de la Copa del Mundo!
    0:45

    ¡Otamendi se burla de Vini y le muestra su tatuaje de la Copa del Mundo!

    UEFA Champions League
    Escándalo: Vinicius mete gol, denuncia insulto y va a la banca para no jugar
    2:27

    Escándalo: Vinicius mete gol, denuncia insulto y va a la banca para no jugar

    UEFA Champions League
    ¡Tarjeta roja a Mourinho! El técnico del Benfica reclamaba la expulsión de Vini
    1:16

    ¡Tarjeta roja a Mourinho! El técnico del Benfica reclamaba la expulsión de Vini

    UEFA Champions League
    ¡Increíble atajada de Trubin! Vini dispara pero el arquero evita el segundo
    1:16

    ¡Increíble atajada de Trubin! Vini dispara pero el arquero evita el segundo

    UEFA Champions League

    El futbolista argentino compartió una story en Instagram para aclarar lo que describe como un malentendido y detalló que fue amenazado por algunos jugadores madridistas.

    "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Jr., quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado.

    "Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", señala en argentino.

    Tras el partido, Kylian Mbappé confirmó en zona mixta los insultos racistas de Prestianni, a quien le encaró momentos después del 'pique' con Vinícius durante el partido y le llamó 'racista' en repetidas ocasiones, pero con palabras más subidas de tono.

    El partido de ida en Lisboa estuvo marcado por la expulsión de José Mourinho por acumulación de tarjetas tras reclamar al árbitro efusivamente y los constantes roces de los jugadores del Benfica con Vinícius, autor del gol de la victoria.

    El Benfica y Real Madrid volverán a encontrarse en la Vuelta de Playoffs de la Champions League el miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu para definir al equipo que se unirá al resto en los Octavos de Final.

    Relacionados:
    BenficaGianluca PrestianniVinicius Jr.Real Madrid