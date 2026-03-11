FC Barcelona Quería ver el Newcastle vs. Barcelona y termina viendo el Exeter vs. Lincoln Un aficionado catalán esperaba ver el juego de la UEFA Champions League y en su lugar vio uno de la League One de Inglaterra.

Viajó 1600 kilómetros desde Barcelona a Exeter, vía Londres, con la idea de ver al Newcastle vs. el FC Barcelona de UEFA Champions League, pero al llegar a los torniquetes del St. James Park entregó su boleto y error, estaba en el St. James Park del Exeter City FC a 550 kilómetros de distancia de su objetivo.

La historia la dio a conocer el propio club de la League One de Inglaterra vía sus redes sociales, el hombre o chico no se sabe bien porque la institución mantuvo la discresión sobre su identidad, se equivocó.

Al parecer desde Londes buscó en su celular el inmueble y siguió las indicaciones, llegó a otra ciudad, a otro estadio y casualmente sí había un juego, pero no el que él quería ver.

Contrarios a burlarse del seguidor del conjunto catalán, el personal del Exeter se portó muy bien con él. Le dieron un boleto para el encuentro ante el Lincoln.

Adam Spencer, responsable de la experiencia de los aficionados del equipo, describió la escena en redes sociales.

"Uno de nuestros voluntarios vino a la oficina para informarnos de que este chico había llegado esperando ver al FC Barcelona. No hablaba muy bien inglés, pero por lo que pudimos deducir, venía de Londres. Supongo que había marcado St. James Park en su teléfono y desde allí simplemente siguió las indicaciones", se lee en la cuenta oficial del conjunto en X.

Y añade: "Estaba bastante destrozado y un poco avergonzado. Así que le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el auténtico St. James Park. Volvería en cualquier momento".

Finalmente, mientras FC Barcelona empataba sobre el tiempo a un gol con el Newcastle con gol a los 90+7 de Lamine Yamal, el culé vio perder al Exeter City 0-1 con el Lincoln y se llevó una historia para contar en bares a amigos e incluso, con el tiempo, a los nietos.