    FC Barcelona

    Quería ver el Newcastle vs. Barcelona y termina viendo el Exeter vs. Lincoln

    Un aficionado catalán esperaba ver el juego de la UEFA Champions League y en su lugar vio uno de la League One de Inglaterra.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Quería ver el Newcastle vs. Barcelona y termina viendo el Exeter vs. Lincoln

    Viajó 1600 kilómetros desde Barcelona a Exeter, vía Londres, con la idea de ver al Newcastle vs. el FC Barcelona de UEFA Champions League, pero al llegar a los torniquetes del St. James Park entregó su boleto y error, estaba en el St. James Park del Exeter City FC a 550 kilómetros de distancia de su objetivo.

    La historia la dio a conocer el propio club de la League One de Inglaterra vía sus redes sociales, el hombre o chico no se sabe bien porque la institución mantuvo la discresión sobre su identidad, se equivocó.

    PUBLICIDAD

    Más sobre UEFA Champions League

    Bayer Leverkusen vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la UEFA Champions League
    1 mins

    Bayer Leverkusen vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Sporting CP de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido Bodo/Glimt vs. Sporting CP de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Dónde ver el partido PSG vs. Chelsea de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales
    2 mins

    Dónde ver el partido PSG vs. Chelsea de los Octavos de Final Ida de la UEFA Champions League: horarios y canales

    UEFA Champions League
    Dónde ver Bayer Leverkusen vs. Arsenal de la UEFA Champions League en Octavos de Final de Ida
    2 mins

    Dónde ver Bayer Leverkusen vs. Arsenal de la UEFA Champions League en Octavos de Final de Ida

    UEFA Champions League
    Antoine Griezmann afirma que no se va del Atlético de Madrid
    1 mins

    Antoine Griezmann afirma que no se va del Atlético de Madrid

    UEFA Champions League
    Griezmann revela secretos del campo del Atleti, Kinsky fue víctima
    1:33

    Griezmann revela secretos del campo del Atleti, Kinsky fue víctima

    UEFA Champions League
    Resumen | Bayern Múnich humilla a la Atalanta en Champions League
    8:05

    Resumen | Bayern Múnich humilla a la Atalanta en Champions League

    UEFA Champions League
    Resumen | Newcastle vs. Barcelona: Los blaugranas empatan de último minuto
    11:10

    Resumen | Newcastle vs. Barcelona: Los blaugranas empatan de último minuto

    UEFA Champions League
    Josep Guardiola habla del viaje de Kylian Mbappé a París con Ester Expósito
    1 mins

    Josep Guardiola habla del viaje de Kylian Mbappé a París con Ester Expósito

    UEFA Champions League
    ¡Gol del Barcelona! Desde el punto penal Lamine pone el empate frente al Newcastle
    2:27

    ¡Gol del Barcelona! Desde el punto penal Lamine pone el empate frente al Newcastle

    UEFA Champions League

    Al parecer desde Londes buscó en su celular el inmueble y siguió las indicaciones, llegó a otra ciudad, a otro estadio y casualmente sí había un juego, pero no el que él quería ver.

    Contrarios a burlarse del seguidor del conjunto catalán, el personal del Exeter se portó muy bien con él. Le dieron un boleto para el encuentro ante el Lincoln.

    Adam Spencer, responsable de la experiencia de los aficionados del equipo, describió la escena en redes sociales.

    "Uno de nuestros voluntarios vino a la oficina para informarnos de que este chico había llegado esperando ver al FC Barcelona. No hablaba muy bien inglés, pero por lo que pudimos deducir, venía de Londres. Supongo que había marcado St. James Park en su teléfono y desde allí simplemente siguió las indicaciones", se lee en la cuenta oficial del conjunto en X.

    Y añade: "Estaba bastante destrozado y un poco avergonzado. Así que le conseguimos una entrada y pudo ver un partido en el auténtico St. James Park. Volvería en cualquier momento".

    Finalmente, mientras FC Barcelona empataba sobre el tiempo a un gol con el Newcastle con gol a los 90+7 de Lamine Yamal, el culé vio perder al Exeter City 0-1 con el Lincoln y se llevó una historia para contar en bares a amigos e incluso, con el tiempo, a los nietos.

    Video Xavi culpa a Joan Laporta de tirar atrás el regreso de Messi al Barcelona
    Relacionados:
    FC BarcelonaNewcastle United

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX