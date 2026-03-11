    Arsenal

    Bayer Leverkusen vs. Arsenal EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la UEFA Champions League

    Bayer Leverkusen busca mantener la inercia que trae de los Playoffs para recibir al Arsenal, que llega con paso perfecto tras la Fase de Liga.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Primer aviso del Leverkusen! Raya aparece seguro bajo los tres palos

    Bayer Leverkusen vs. Arsenal continúan la serie de partidos de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026 cuando se midan en el BayArena, territorio alemán, donde el conjunto de las aspirinas busca mantener la inercia que le hizo superar los Playoffs.

    Bayer Leverkusen viene de eliminar con global de 2-0 al Olympiacos, pero que le puso complicada la clasificación luego de empatar 0-0 en la vuelta en el BayArena.

    Arsenal, por su parte, clasificó directo a los Octavos de Final de la UEFA Champions League después de acabar con paso perfecto en la Fase de Liga, donde también se midió a un club alemán, el Bayern Múnich, al que derrotó 3-1.

    Video ¡El arco salva al Leverkusen! Tremenda jugada de los Gunners

    BAYER LEVERKUSEN VS. ARSENAL EN OCTAVOS DE FINAL DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Estos equipos se enfrentaron por única ocasión en la UEFA Champions League en la temporada 2001-2002 dentro de la Fase de Grupos; empataron 1-1 en Leverkusen y después los Gunners se impusieron 4-1 en Londres.

    Estas son las alineaciones de ambos equipos para el juego de ida de Octavos de Final de la UEFA Champions League 2025-2026:

    Bayer Leverkusen:

    • Blaswich
    • Quansah
    • Andrich
    • Tapsoba
    • Poku
    • Palacios
    • García
    • Grimaldo
    • Terrier
    • Maza
    • Kofane

    Arsenal:

    • Raya
    • J. Timber
    • Saliba
    • Gabriel
    • Hincapié
    • Rice
    • Zubimendi
    • Aka
    • Eze
    • Martinelli
    • Györekes
    Video Entran las asistencias para revisar a Magalhaes por un fuerte balonazo

    SEGUIMIENTO DEL PARTIDO BAYER LEVERKUSEN VS. ARSENAL EN CHAMPIONS LEAGUE:

    • ¡Gol del Bayer Leverkusen! Anota el capitán Robert Andrich con remate de cabeza tras tiro de esquina por derecha para el 1-0 sobre Arsenal.
    • Con 10 segundos de reiniciado el partido, Raya evitó a una mano el gol de Terrier en remate de cabeza.
    • Inicia el segundo tiempo.
    • El partido se va al descanso.
    • Arsenal responde al 18' con una serie de disparos, pero los rebotes le favorecen al Bayer.
    • Bayer Leverkusen da el primer aviso de peligro y Raya contiene de primera intención.
    • Inicia el partido de ida de los Octavos de Final en el BayArena.
