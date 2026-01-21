uefa champions league EN VIVO | Bayer Múnich vs Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League La Jornada 7 de la UEFA Champions League continúa con este emocionante enfrentamiento.

Video ¡Casi a definir todo! Así puedes ver los partidos este 21 de enero

Bayern Múnich y Union Saint-Gillose se enfrentan en su duelo de la Jornada 7 de la UEFA Champions League en el Allianz Arena.

El duelo es entre uno de los primeros sitios del torneo, el conjunto teutón que es tercero con 15 puntos y uno de los últimos, el club belga que marcha en el lugar 30 con solo seis unidades.

En historia también es un duelo disparejo, ya que los locales han ganado seis veces la orejona y los visitantes están participando por vez primera en la competencia.

Aquí puedes seguir las incidensias del partido:

Union Saint-Gillose le planta cara al Bayern en su casa y genera jugadas de peligro en el inicio del partido, pero Kevin Mac Allister no alcanza a rematar y se quedó a nada del gol.

Video ¡SE QUEDÓ A NADA! Kevin Mac Allister no logra empujar la bola a las redes

Y después, Manuel Neuer, bien plantado en su arco, atajó alguna jugada clara de gol.

Video ¡ATAJADOTA! Manuel Neuer salva al Bayern del primer tanto en contra

Ya en la segunda mitad, Bayern dejó de manifiesto su poder ofensivo y Harry Kane marcó un sexto gol en el torneo. Un vistoso remate de cabeza a los 52 minutos.

Video ¡APARECE LA BESTIA! Harry Kane abre el marcador de cabeza