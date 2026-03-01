FIFA Infantino avala nueva regla ante presunto caso de racismo contra Vinícius El presidente de la FIFA espera que se apruebe esta normativa que hace días reveló Mikael Silvestre.



Video Gianni Infantino propone expulsar a jugadores por taparse la boca

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, avaló la propuesta de crear la 'Ley Vinícius' desde la Comisión de Jugadores este domingo, en palabras para Sky Sports News.

Infatino habló en concreto tras el presunto acto de racismo de Gianluca Prestianni sobre Vinícius Júnior, y el hecho de que muchos, y muchas, futbolistas se tapen la boca al hablar.

'LEY VINÍCIUS' POR PARTE DE LA FIFA



Hace algunos días, Mikaël Silvestre, quien forma parte de la comisión de jugadores de la FIFA, habló de lo que se puede originar después de lo acontencido en la Champions League.

Silvestre opinó sobre el tema al asegurar que se puede ver la manera en que se castigue a los jugadores que se tapen la boca para insultar a otros futbolistas, Infantino aseguró que quiere la tarjeta roja, es decir, que se le expulse del partido a quien lo haga.

"Si un jugador se tapa la boca y dice algo que tiene consecuencias racistas, obviamente debe ser expulsado. Debe presumirse que dijo algo que no debía; de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", comentó el mandatario de la FIFA.



Infantino pidió que el cambio debe hacerse de forma cultural para erradicar el tema del racismo en el deporte.

"Hay situaciones que no previmos. Por supuesto, cuando se trata de un caso disciplinario, hay que analizar la situación y tener pruebas, pero no podemos conformarnos con eso de ahora en adelante. Simplemente no entiendo si no tienes nada que ocultar, no escondes la boca cuando dices algo, así de simple.

"Estas son acciones que podemos y debemos tomar para tomar en serio nuestra lucha contra el racismo. Quizás también deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir, cambiar nuestra cultura, permitir que los jugadores o quienquiera que cometa un delito se disculpen. Tenemos que acabar con el racismo".