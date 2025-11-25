Video ¿El peor partido de Flick en el Barça? Hasta Guardiola se desploma en la Champions

El Manchester City perdió el invicto en la UEFA Champions League después de un partido un tanto complejo y atvido del Bayern Leverkusen costara un fuerte revés a los británicos en el Etihad Stadium.

Marcador de 2-0 a favor de la escuadra alemana que hace que los Octavos de Final de forma directa empiecen a complicarse en el máximo certamen del futbol europeo.

PUBLICIDAD

Pep Guardiola dispuso una alineación mixta para un encuentro vital en la Champions League, con más rotaciones de las previstas, y la escuadra alemana olió sangre.

Alex Grimaldo abrió el marcador a los 23' para silenciar al Etihad Stadium y aprovechar que el temor estaba colmando la banca del conjunto local.

Guardiola empezó a meter a sus titulares en la parte complementaria, incluyendo a Erling Haaland, pero era demasiado tarde para meterse en ritmo de partido que ya tenía marcado el conjunto visitante.