    Champions League

    Guardiola comete otro error grave y Manchester City pierde invicto en Champions League

    El City 'toma a la ligera' partido vital y pierde por primera vez en esta edición del máximo certamen europeo.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿El peor partido de Flick en el Barça? Hasta Guardiola se desploma en la Champions

    El Manchester City perdió el invicto en la UEFA Champions League después de un partido un tanto complejo y atvido del Bayern Leverkusen costara un fuerte revés a los británicos en el Etihad Stadium.

    Marcador de 2-0 a favor de la escuadra alemana que hace que los Octavos de Final de forma directa empiecen a complicarse en el máximo certamen del futbol europeo.

    PUBLICIDAD

    Pep Guardiola dispuso una alineación mixta para un encuentro vital en la Champions League, con más rotaciones de las previstas, y la escuadra alemana olió sangre.

    Alex Grimaldo abrió el marcador a los 23' para silenciar al Etihad Stadium y aprovechar que el temor estaba colmando la banca del conjunto local.

    Guardiola empezó a meter a sus titulares en la parte complementaria, incluyendo a Erling Haaland, pero era demasiado tarde para meterse en ritmo de partido que ya tenía marcado el conjunto visitante.

    Patrik Schick cerró el marcador a los 54' para que el Leverkusen se llevara uno de los marcadores más sorpresivos de la jornada de la Champions League.

    Más sobre Champions League

    1 min
    Champions League: Cucurella envía curioso saludo a Crosas tras goleada de Chelsea al Barça

    Champions League: Cucurella envía curioso saludo a Crosas tras goleada de Chelsea al Barça

    5:59
    Resumen | Jugadores de Concacaf dan triunfo a la Juventus en Champions

    Resumen | Jugadores de Concacaf dan triunfo a la Juventus en Champions

    5:46
    Resumen | Slavia y Athletic dejan los goles para otra ocasión en Champions League

    Resumen | Slavia y Athletic dejan los goles para otra ocasión en Champions League

    5:59
    Resumen | McTominay honra a Maradona con triunfo del Napoli en Champions League

    Resumen | McTominay honra a Maradona con triunfo del Napoli en Champions League

    2 min
    Borussia Dortmund vence a un inoperante Villarreal en la Champions League

    Borussia Dortmund vence a un inoperante Villarreal en la Champions League

    Relacionados:
    Champions LeagueBayer LeverkusenManchester City

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX