Guardiola comete otro error grave y Manchester City pierde invicto en Champions League
El City 'toma a la ligera' partido vital y pierde por primera vez en esta edición del máximo certamen europeo.
El Manchester City perdió el invicto en la UEFA Champions League después de un partido un tanto complejo y atvido del Bayern Leverkusen costara un fuerte revés a los británicos en el Etihad Stadium.
Marcador de 2-0 a favor de la escuadra alemana que hace que los Octavos de Final de forma directa empiecen a complicarse en el máximo certamen del futbol europeo.
Pep Guardiola dispuso una alineación mixta para un encuentro vital en la Champions League, con más rotaciones de las previstas, y la escuadra alemana olió sangre.
Alex Grimaldo abrió el marcador a los 23' para silenciar al Etihad Stadium y aprovechar que el temor estaba colmando la banca del conjunto local.
Guardiola empezó a meter a sus titulares en la parte complementaria, incluyendo a Erling Haaland, pero era demasiado tarde para meterse en ritmo de partido que ya tenía marcado el conjunto visitante.
Patrik Schick cerró el marcador a los 54' para que el Leverkusen se llevara uno de los marcadores más sorpresivos de la jornada de la Champions League.