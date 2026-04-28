Atlético de Madrid Cholo Simeone descarta que la Champions League le deba un título al Atlético de Madrid Los Colchoneros sueñan con otra final en Champions League una década después.

Video Cholo Simeone descarta que la Champions League le deba título al Atlético de Madrid

Diego Simeone habló previo a la Semifinal de Ida de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal en el torneo que podría significar la esperada revancha para los Colchoneros.

Al ser cuestionado sobre si la competición europea le debe algo al Atlético de Madrid por su dramático y desafortunado historial en finales de Champions, el entrenador argentino fue contundente.

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"Creo que somos todos personas y si le preguntas a todos está claro que cada uno tiene un pensamiento distinto. Yo creo que (la Champions) no nos debe nada a nadie, las cosas se merecen y se logran, para eso hay que trabajar y buscarlas, y que obviamente la diosa Fortuna también esté de tu lado.

"El aficionado se encuentra en una nueva semifinal, es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en esta fase de Champions nuevamente después de 9 años, después de hacerlo por cuarta vez en 14 años, si no me equivoco, eso sí es increíble.

"Esa fe, esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien, vamos a enfrentar un partido duro con un rival muy bueno", comentó sobre el Arsenal.

Como entrenador del Atlético, el 'Cholo' Simeone ha disputado dos finales de Champions League, en 2014 y 2016, ambas perdidas ante el acérrimo rival Real Madrid.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE IDA DE LAS SEMIFINALES ENTRE ATLÉTICO Y ARSENAL

Este enfrentamiento también marca un precedente, ya que será la primera vez que Atlético de Madrid y Arsenal se midan en una eliminatoria directa de Champions League.