Este sábado medirán fuerzas Torino y Parma y más tarde se llevará a cabo el Hellas Verona vs. Cagliari. La cartelera del domingo es el Atalanta vs. Sassuolo e Inter vs. Sampdoria.

Mientras que, la Jornada 27 se realizará del lunes al miércoles; entre los duelos más destacados están el Lecce vs. Milan, Bolonia vs. Juventus, Hellas Verona vs. Napoli, Torino vs. Udinese, Inter vs. Sasuolo y Roma vs. Sampdoria.