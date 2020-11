Se disculpa Edinson Cavani por comentario que fue considerado racista

"Lo último que quiero es ofender a alguien. Quiero disculparme sinceramente por todo esto", agregó el futbolista, quien llegó esta temporada a Old Trafford procedente del Paris Saint-Germain.

Aunque la FA no lo ha confirmado aún oficialmente, la asociación contra el racismo en el futbol "Kick It Out" aseguró hoy que la Federación ya ha iniciado sus pesquisas y que tanto el Manchester United como Cavani están cooperando en este proceso.