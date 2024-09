Prensa inglesa le pega y se pregunta qué pasa con Edson Álvarez

“ Álvarez aún no ha recuperado la forma que mostró en su temporada de debut 2023-24. No ha encajado con su nuevo compañero de equipo Guido Rodríguez en el mediocampo y su falta de disciplina no ha mejorado: ha sido amonestado en los últimos tres partidos del club, demás de habre recibido la mayor cantidad de tarjetas amarillas (11) de cualquier jugador del West Ham la campaña anterior”, agrega The Athletic.