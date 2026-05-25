Manchester City Pep Guardiola se despide de la afición del Manchester City con emotivo mensaje Quien fuera el estratega de los citizens durante la última década deja palabras que perdurarán por siempre para los aficionados.

Video Pep Guardiola se despide de la afición del Manchester City

Una vez que se confirmó su salida de la dirección técnica del Manchester City, Pep Guardiola, durante su despedida, no tuvo más que palabras de agradecimiento a los seguidores asistentes y personas que hicieron todo posible.

"Antes que nada muchas gracias a todos por venir esta noche a decir adiós, siento decir adiós a John y Bernardo y por supuesto venir aquí con las increíbles leyendas como Vinnie, Fernandinho, Eddie, todos ellos".

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Para el estratega español la fiesta organizada en la casa de los citizens simplemente reitera la conexión que existe con el club, por lo que se sintió agradecido.

"Siento que esta noche realmente significa la conexión que existe con el club, Khaldoon al Mubarak, toda la gente y aficionados que están conectados con nosotros desde los primeros minutos, muchas gracias".

Finalmente, Guardiola dio su última despedida del Manchester City con un emotivo mensaje en el que aseguró siempre los llevará en su corazón.