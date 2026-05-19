Manchester City Enzo Maresca será el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City Reportan que el City ya llegó a un acuerdo con el técnico italiano para reemplazar a Pep a final de temporada.

Video Manchester City elige a Enzo Maresca para ser el sucesor de Pep Guardiola

El italiano Enzo Maresca será el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City luego de que se filtrara la salida del técnico español al final de temporada.

Hace unos días circuló un video en redes sociales donde se ve a Pep Guardiola en el centro del campo del Etihad Stadium con los títulos que ganado en el City desde su llegada en 2016 y de inmediato se comenzó a especular sobre una posible salida.

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En las últimas horas, la prensa inglesa aseguró que Guardiola no seguirá en el club de la Premier League pese a que aún tiene contrato hasta el verano del 2027.

Posteriormente, Fabrizio Romano informó que el Manchester City eligió a Enzo Maresca para ser su reemplazo y que incluso ya llegó a un acuerdo con el entrenador italiano para firmar un contrato por tres años, hasta junio del 2029.

Maresca, de 46 años, fue auxiliar de Pep Guardiola entre 2022 y 2023 antes de que dejara al City para dirigir al Leicester City. Después fichó por el Chelsea, club del que fue despedido en enero pasado pese a haber ganado el Mundial de Clubes en 2025.

El futuro de Pep Guardiola es una incertidumbre, pero en las últimas semanas ha sido vinculado con la selección italiana tras el fracaso de no clasificar al Mundial 2026.

Pep ha externado en el pasado su deseo de dirigir a una selección antes de retirarse.