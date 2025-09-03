Uno de los excompañeros de Miguel Layún en el Watford de Inglaterra en la temporada 2015-2016, el francés Allan Nyom contó una anécdota a interior del vestidor sobre el colombiano Víctor Ibarbo.

Allan Nyom aseguró que el sudamericano cuenta con un dote especial, pues lo que vio le pareció irreal, una anécdota que parecía mito debido a que fue manejada sobre todo por la prensa italiana e inglesa a través de medios sensacionalistas.

PUBLICIDAD

“ La primera vez que lo veo (a Víctor Ibarbo) en la ducha, sin engañarte, nunca había visto algo así en la ducha. No, no, sinceramente, en mi vida nunca había visto algo así en mi vida; nunca, nunca, nunca.

“Eso no era algo normal, no era normal. Eso todo mundo lo sabe, en Italia, en todos los sitios te hablan de lo mismo, eso no era normal”, contó Allan Nyom en el podcast El after de post United.

“Tenía un poco de trípode, ¿no?”, comentó el moderador, quien no soportó las carcajadas sobre lo que Allan Nyom estaba revelando sobre quien fuera su compañero en el Watford a la par del mexicano Miguel Layún.

“Sí, tenía… además era un chico alto, medía 1.90m. Sin engañarte le llegaba hasta más de la mitad de la pierna, sinceramente. No era normal, no era normal. Yo decía, ¿pero esto qué es? Pero ya está, cosas de futbol.

“De hecho había una mujer que estaba en el club y una vez vino y me dijo: ‘¿disculpa, es verdad lo de Ibarbo? Porque me han hablado de lo que tiene en la pierna y todo mundo está asustado en el despacho’. Sí, sí es verdad, que no es normal.

“Creo que dejó alguna mujer en el hospital, eso salió en Italia”, contó Allan Nyom.