Ex director técnico del Cruz Azul se une a la Premier League de Inglaterra
Uno de los exentrenadores de La Máquina se unirá al equipo de trabajo del West Ham en el futbol inglés para una labor titánica.
Este jueves se anunció la llegada de un nuevo estratega a la Premier League de Inglaterra tras 21 jornadas completadas para tratar de rescatar a su nuevo equipo del descenso y en lo que será su primera incursión en el balompié inglés.
Se trata del director técnico Paco Jémez, quien si bien no será el entrenador del West Ham United, sí se une al cuerpo técnico como auxiliar de Nuno Espírito Santo. Los Hammers es un equipo por el que han militado futbolistas mexicanos como Chicharito, Pablo Barrera, Guillermo Franco y Edson Álvarez.
Paco Jémez llega luego de dirigir al Unión Deportiva Ibiza de la Primera Federación del futbol español y con el que estuvo en dos etapas. También llegó a dirigir a Las Palmas y Rayo Vallecano así como en el futbol iraní al Tractor Sazi.
PACO JÉMEZ, CON PASADO EN CRUZ AZUL ANTES DE UNIERSE AL FUTBOL DE INGLATERRA
El director técnico español de 55 años de edad dirigió a La Máquina de Cruz Azul en 2017, tanto en el Clausura como en el Apertura de ese año en el cual salió luego de ser eliminado por América en los Cuartos de Final de la Liguilla.
Como entrenador no cuenta con un palmarés destacado apenas un título en la Tercera División de España con Alcalá en 2007, pero su conocimiento táctico del futbol como su temperamento lo han llevado a destacar de entre el resto, además de un estilo atrevido dentro del campo de juego por parte de sus equipos.
West Ham United, el nuevo equipo de Paco Jémez, donde será auxiliar técnico, se encuentra en la posición 18 de la clasificación con 14 puntos tras 21 partidos disputados en la actual temporada y su debut lo puede tener frente al Tottenham este fin de semana dentro de la Premier League y aún con actividad en la FA Cup donde recién dejó fuera del Queens Park Rangers.