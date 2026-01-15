West Ham United Ex director técnico del Cruz Azul se une a la Premier League de Inglaterra Uno de los exentrenadores de La Máquina se unirá al equipo de trabajo del West Ham en el futbol inglés para una labor titánica.

Video Dirigió a Cruz Azul y ahora se une a la Premier League inglesa

Este jueves se anunció la llegada de un nuevo estratega a la Premier League de Inglaterra tras 21 jornadas completadas para tratar de rescatar a su nuevo equipo del descenso y en lo que será su primera incursión en el balompié inglés.

Se trata del director técnico Paco Jémez, quien si bien no será el entrenador del West Ham United, sí se une al cuerpo técnico como auxiliar de Nuno Espírito Santo. Los Hammers es un equipo por el que han militado futbolistas mexicanos como Chicharito, Pablo Barrera, Guillermo Franco y Edson Álvarez.

PUBLICIDAD

Paco Jémez llega luego de dirigir al Unión Deportiva Ibiza de la Primera Federación del futbol español y con el que estuvo en dos etapas. También llegó a dirigir a Las Palmas y Rayo Vallecano así como en el futbol iraní al Tractor Sazi.

PACO JÉMEZ, CON PASADO EN CRUZ AZUL ANTES DE UNIERSE AL FUTBOL DE INGLATERRA

El director técnico español de 55 años de edad dirigió a La Máquina de Cruz Azul en 2017, tanto en el Clausura como en el Apertura de ese año en el cual salió luego de ser eliminado por América en los Cuartos de Final de la Liguilla.

Como entrenador no cuenta con un palmarés destacado apenas un título en la Tercera División de España con Alcalá en 2007, pero su conocimiento táctico del futbol como su temperamento lo han llevado a destacar de entre el resto, además de un estilo atrevido dentro del campo de juego por parte de sus equipos.