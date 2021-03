Agüero, máximo artillero de la historia de los 'Sky Blues', no renovará el contrato que le une al City hasta el 30 de junio y podrá salir libre cuando llegue tal fecha. Desde su llegada en 2011 procedente del Atlético de Madrid, Agüero ha jugado 384 partidos con el Manchester City y ha anotado 257 tantos, rompiendo el récord que ostentó Eric Brook hasta 2017.

MIGUEL LAYÚN LO INVITA A MÉXICO

La buena relación del jugador de Rayados con el argentino via streaming salió a relucir más después de que lo invitará a jugar a la Liga MX: "Hermano, la gente aquí en México te quiere ver... tú dices!!! Banda, nomas no me lo presionen mucho por favor, déjenlo tranquilo!!".