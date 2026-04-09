Liverpool Liverpool anuncia la salida de Andy Robertson al final de temporada El lateral escocés termina su etapa en los Reds luego de nueve años de una prolífica carrera.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Liverpool anuncia salida de una de sus leyendas tras perder ante PSG

El Liverpool confirmó la salida del lateral escocés Andy Robertson, luego de nueve años de gran trayectoria dentro del equipo. Los Reds se desprenden así de una de sus últimas leyendas, pues fue un futbolista habitual durante varias temporadas en las que cumplió en su posición.

Será hasta el final de la temporada 2025-2026 que Robertson vista los colores del Liverpool, justo cuando finalizará su contrato. El equipo que recientemente cayó ante el PSG reconoció su gran desempeño a lo largo de su historia, así como su aporte a la temporada actual donde suma 30 partidos, dos asistencias y dos goles.

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¿CÓMO LE FUE A ANDY ROBERTSON EN LIVERPOOL?

Antes de llegar a los Reds, Andy Robertson triunfó en Queens Park, Dundee United y Hull City, desde donde pasó al Liverpool para la temporada 2017-2018 cosechando varios triunfos. En su paso por el equipo suma dos títulos de la Premier League, una Champions League, la FA Cup y dos Copas de la Liga.

También sumó a su palmarés la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA y la Community Shield. Tras el anuncio de su salida, el propio jugador ya se ha pronunciado y recordó lo mucho que significa el club en su carrera.

"Siempre recordaré recuerdos increíbles de este club, he puesto mi corazón y alma en el club durante nueve años y no tengo muchos arrepentimientos. He crecido como hombre y como persona. Este club siempre significará el mundo para mí, los aficionados lo significarán todo para mí. Ha sido un viaje de infarto", expresó en palabras para los medios del club.

Aunque aún no ha mencionado en dónde continuará su carrera, al lateral de 32 años no le faltarán opciones, sobre todo al salir como futbolista libre. De acuerdo con la prensa europea, uno de los posibles interesados sería el Atlético de Madrid, pero eso será después del verano, pues seguramente formará parte de la selección de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.