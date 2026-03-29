Futbol ¡Crisis en el Tottenham! Se quedan sin DT mientras luchan por no descender El equipo inglés informó la salida del estratega croata tras 44 días en el cargo y a falta de siete partidos para que termine la temporada de la Premier League.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Igor Tudor deja de ser DT del Tottenham que está al borde del descenso

El croata Igor Tudor dejó de ser entrenador del Tottenham Hotspur, cargo que había asumido hace apenas 44 días. El hecho suma un ingrediente más a la crisis de los Spurs que se encuentran en la parte baja de la tabla tratando de mantenerse en la Premier League.

A través de un comunicado, el equipo inglés señaló que en una decisión de mutuo acuerdo las partes acordaron la salida del entrenador y agradecieron por su labor durante el tiempo que estuvo al frente. "Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente", escribieron.

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A Tudor no lo acompañaron los resultados deportivos, pero también sufrió la pérdida de su padre. "Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles", agregó el Tottenham.

¿Cómo le fue al Tottenham Hotspur con Tudor como DT?

Igor Tudor alcanzó a dirigir siete partidos de los cuales sólo logró un triunfo y un empate, mientras que el resto fueron derrotas. El equipo se mantiene en un lugar muy comprometido con la temporada a punto de terminar.

Actualmente son e l lugar 17 de la tabla general con 30 puntos, apenas un lugar arriba sobre los puestos de descenso. A la temporada de la Premier League le restan siete partidos por disputar.