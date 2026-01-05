Chelsea Chelsea, dispuesto a soltar millonaria cifra por este crack del Real Madrid La continuidad de este vuelve a estar en duda mientras crece el interés desde la Premier League.



Video La cifra millonaria que el Chelsea soltaría por este crack del Real Madrid

Los rumores sobre una posible salida de Vinicius del Real Madrid en el próximo mercado de verano no se detienen y el último llega desde Inglaterra.

Según el medio británico The Guardian, el Chelsea está dispuesto a lanzar una ofensiva pra fichar al delantero brasileño, en una operación que podría sacudir el mercado europeo.

PUBLICIDAD

De acuerdo al mismo diario, el club de Londres valora presentar una oferta cercana a los 160 millones de euros para intentar convencer al Real Madrid y al jugador. En el club blanco, la postura oficial sigue siendo la de renovar al futbolista, que termina contrato en 2027, aunque las conversaciones permanecen estancadas desde hace meses.

La directiva blanca no contempla bajo ningún escenario que Vinicius agote su vínculo y salga libre, por lo que una venta en verano ganaría fuerza si la situación no se desbloquea.