Carrera de Chicharito se vio afectada por David Moyes

Javier Hernández , en conversación con Rio Ferdinand en The locker room , comentó que la llegada de David Moyes al Manchester United no fue la más acertada y varias carreras se vieron afectadas, incluida la suya.

“Nunca tuvimos nada personal, Moyes y yo, pero fue un error que se lo llevaran. Fue un error. Fue el primer error, pero todavía los persigue ahora. No por él, no era un mal entrenador, pero pensaron que iban a tomar el reemplazo de Sir Alex (Ferguson) , tan rápido. Es imposible.

"Eso cambió las carreras que podrían haber sido mejores. Rafael, yo, Danny Welbeck y muchos jugadores que necesitaban irse a jugar. Trajeron a David Moyes y no voy a cuestionar si fue un buen entrenador, pero no entiendo cómo es posible, cuál es la palabra, no humilde, sino ser al menos la mitad de lo que estás teniendo".